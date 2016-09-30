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بعد خبر سجنها.. فيديو لرولا يموت تهاجم هيفاء أرسل الخبر



ونشرت رولا فيديو سخرت فيه من هذه الأخبار قائلة: "عندي نكتة بدي خبركن إياها ، قال أنا شو .. بالحبس!".

وأرفقت رولا الفيديو بتعليق: "نكت التيتا مسلسل بهلواني يعرض على كافة شاشات التلفزة العالمية برعاية مستشفى ومصح التيتات." . بعدما ترددت أنباء عن دخول عارضة الأزياء رولا يموت السجن بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها شقيقتها النجمة هيفا وهبي بتهمة التشهير، ردّت الأولى على هذه الأخبار في فيديو ساخر نشرته على صفحتها الخاصة على "إنستغرم".ونشرت رولا فيديو سخرت فيه من هذه الأخبار قائلة: "عندي نكتة بدي خبركن إياها ، قال أنا شو .. بالحبس!".وأرفقت رولا الفيديو بتعليق: "نكت التيتا مسلسل بهلواني يعرض على كافة شاشات التلفزة العالمية برعاية مستشفى ومصح التيتات." . لبنان 24 Saida Online