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بالصور.... ما الرابط بين احتراق سيارتين في صيدا وعبرا في اقل من شهرين أرسل الخبر



وعلى الفور حضر الى المكان فوج اطفاء بلدية صيدا وعمل على اخماد النيران ومنع تمددها الى السيارات المجاورة.

وباشرت القوى الامنية تحقيقاتها بالحادث لمعرفة اذا ما كان الحريق مفتعلا. اشارة الى انه الحادث الثاني من نوعه الذي يسجل في غضون شهرين وتحترق فيه سيارة لاحد العاملين في قسم الكلى في المستشفى نفسه اذ سبق ذلك في اب الماضي اندلاع حريق في سيارة الطبيب (أحمد ج.) خلف مستشفى دلاعة في صيدا تبين حينها انه مفتعل.

















شب حريق فجر اليوم في سيارة رباعية الدفع من نوع غراند شيروكي جردونية اللون تعود للفلسطيني (محمد ح.) الذي يعمل ممرضا في قسم الكلى في احدى المستشفيات الفلسطينية في صيدا وذلك اثناء توقفها امام منزله في عبرا - شرق مدينة صيدا.وعلى الفور حضر الى المكان فوج اطفاء بلدية صيدا وعمل على اخماد النيران ومنع تمددها الى السيارات المجاورة.وباشرت القوى الامنية تحقيقاتها بالحادث لمعرفة اذا ما كان الحريق مفتعلا. اشارة الى انه الحادث الثاني من نوعه الذي يسجل في غضون شهرين وتحترق فيه سيارة لاحد العاملين في قسم الكلى في المستشفى نفسه اذ سبق ذلك في اب الماضي اندلاع حريق في سيارة الطبيب (أحمد ج.) خلف مستشفى دلاعة في صيدا تبين حينها انه مفتعل. صيدا أون لاين Saida Online