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اجتماع فلسطيني في عين الحلوة للبحث بالوضع الامني للمخيم. أرسل الخبر



اكد المجتمعون حرصهم على أمن اهلنا في المخيم وادانو الأحداث الأمنية الاخيرة وًمفتعليها ودعوة القوه الامنية الى الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المخيم واخذ دورها في حفظ أمن جماهيرنا في كافة أنحاء المخيم وخاصه انها تلقى الدعم والإجماع من كافه الفصائل الوطنية والاسلامية ومغطاة فلسطينيا ولبنانيا ونم الاتفاق على ضرورة تفعيل كافة الأُطر في منطقة صيدا السياسية والأمنية واللجان الشعبية لاستمرار بعملها وتقديم الخدمات لاهلنا في المخيم.







عقد ممثلو القوى الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينيه وقوى التحالف الفلسطيني في منطقة صيدا اجتماعا في مقر نادي عيلبون في مخيم عين الحلوة جرى فيه بحث الوضع الأمني داخل المخيم عين الحلوة من مختلف جوانبه.اكد المجتمعون حرصهم على أمن اهلنا في المخيم وادانو الأحداث الأمنية الاخيرة وًمفتعليها ودعوة القوه الامنية الى الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المخيم واخذ دورها في حفظ أمن جماهيرنا في كافة أنحاء المخيم وخاصه انها تلقى الدعم والإجماع من كافه الفصائل الوطنية والاسلامية ومغطاة فلسطينيا ولبنانيا ونم الاتفاق على ضرورة تفعيل كافة الأُطر في منطقة صيدا السياسية والأمنية واللجان الشعبية لاستمرار بعملها وتقديم الخدمات لاهلنا في المخيم. ًصيدا أون لاين Saida Online