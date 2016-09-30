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أخبار صيدا / الحريري استقبلت العميد محمود عبد الحميد عيسى "اللينو"
الحريري استقبلت العميد محمود عبد الحميد عيسى "اللينو"
2016-09-30 أرسل الخبر
صيدا أون لاين
استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون القيادي الفلسطيني العميد محمود عبد الحميد عيسى "اللينو " .
وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع على الساحة الفلسطينية في لبنان وفي المخيمات ولا سيما مخيم عين الحلوة ، وكان تأكيد مشترك على اهمية تثبيت الاستقرار في المخيم والجوار ومتابعة الخطوات الايجابية التي تحققت على صعيد التعاون اللبناني الفلسطيني بهذا الاتجاه .
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