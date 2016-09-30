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الحريري استقبلت العميد محمود عبد الحميد عيسى "اللينو" أرسل الخبر



وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع على الساحة الفلسطينية في لبنان وفي المخيمات ولا سيما مخيم عين الحلوة ، وكان تأكيد مشترك على اهمية تثبيت الاستقرار في المخيم والجوار ومتابعة الخطوات الايجابية التي تحققت على صعيد التعاون اللبناني الفلسطيني بهذا الاتجاه . استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون القيادي الفلسطيني العميد محمود عبد الحميد عيسى "اللينو " .وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع على الساحة الفلسطينية في لبنان وفي المخيمات ولا سيما مخيم عين الحلوة ، وكان تأكيد مشترك على اهمية تثبيت الاستقرار في المخيم والجوار ومتابعة الخطوات الايجابية التي تحققت على صعيد التعاون اللبناني الفلسطيني بهذا الاتجاه . صيدا أون لاين