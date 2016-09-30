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الحريري التقت المديرة الجديدة للمركز الثقافي الفرنسي في صيدا والهيئة الادارية الجديدة للنادي المعني الرياضي أرسل الخبر



وكان اللقاء مناسبة للتداول في سبل متابعة وتعزيز التعاون القائم بين بين المركز ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ، وجرى التطرق ايضا لسير العمل في المقر الجديد للمركز الثقافي الفرنسي في خان الإفرنج الذي تشرف عليه المؤسسة في صيدا القديمة.

كما الشأن الرياضي في مدينة صيدا وسبل تنشيطها في صيدا القديمة خصوصا محور لقاء النائب بهية الحريري في مجدليون مع وفد من الهيئة الادارية الجديدة للنادي المعني الرياضي- صيدا تقدمه رئيس النادي المهندس ابراهيم البيطار. حيث اطلع الوفد الحريري على الأنشطة والدورات الرياضية التي يقوم بها النادي وتلك التي يحضر لها للموسم الرياضي الجديد وفي مختلف الالعاب.

وهنأت الحريري الهيئة الادارية الجديدة على تسلمها مهامها وتمنت لهم النجاح والتوفيق في "متابعة مسيرة هذا النادي الصيداوي العريق الذي نعتز به كما نفتخر بكل الأندية الرياضية التي تمثل المدينة وتحمل اسمها في مختلف المحافل الرياضية" ، مشددة على "اهمية الدور الذي يقوم به المعني لجهة استقطاب الشباب والفتية في المدينة القديمة وتنمية مواهبهم ومهاراتهم الرياضية في العديد من الألعاب وملء اوقاتهم بالأنشطة المفيدة بما يحميهم من ان يكونوا عرضة لكثير من الآفات الاجتماعية ".

ولفت البيطار الى ان الزيارة هي بمناسبة مباشرة الهيئة الادارية الجديدة للنادي لمهامها حيث تمنينا على السيدة الحريري بما لها من عين ساهرة على المدينة بكل قطاعاتها ومرافقها ومن تشجيع ودعم ورعاية للشباب والرياضة ان يتم ايلاء الشأن الرياضي خاصة في صيدا القديمة الاهتمام اللازم ..







التقت النائب بهية الحريري في مجدليون المديرة الجديدة للمركز الثقافي الفرنسي في صيدا باسكال ماينو في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها لمهامها حيث رحبت بها الحريري في صيدا متمنية لها التوفيق .وكان اللقاء مناسبة للتداول في سبل متابعة وتعزيز التعاون القائم بين بين المركز ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ، وجرى التطرق ايضا لسير العمل في المقر الجديد للمركز الثقافي الفرنسي في خان الإفرنج الذي تشرف عليه المؤسسة في صيدا القديمة.كما الشأن الرياضي في مدينة صيدا وسبل تنشيطها في صيدا القديمة خصوصا محور لقاء النائب بهية الحريري في مجدليون مع وفد من الهيئة الادارية الجديدة للنادي المعني الرياضي- صيدا تقدمه رئيس النادي المهندس ابراهيم البيطار. حيث اطلع الوفد الحريري على الأنشطة والدورات الرياضية التي يقوم بها النادي وتلك التي يحضر لها للموسم الرياضي الجديد وفي مختلف الالعاب.وهنأت الحريري الهيئة الادارية الجديدة على تسلمها مهامها وتمنت لهم النجاح والتوفيق في "متابعة مسيرة هذا النادي الصيداوي العريق الذي نعتز به كما نفتخر بكل الأندية الرياضية التي تمثل المدينة وتحمل اسمها في مختلف المحافل الرياضية" ، مشددة على "اهمية الدور الذي يقوم به المعني لجهة استقطاب الشباب والفتية في المدينة القديمة وتنمية مواهبهم ومهاراتهم الرياضية في العديد من الألعاب وملء اوقاتهم بالأنشطة المفيدة بما يحميهم من ان يكونوا عرضة لكثير من الآفات الاجتماعية ".ولفت البيطار الى ان الزيارة هي بمناسبة مباشرة الهيئة الادارية الجديدة للنادي لمهامها حيث تمنينا على السيدة الحريري بما لها من عين ساهرة على المدينة بكل قطاعاتها ومرافقها ومن تشجيع ودعم ورعاية للشباب والرياضة ان يتم ايلاء الشأن الرياضي خاصة في صيدا القديمة الاهتمام اللازم .. صيدا أون لاين Saida Online