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المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا أعلن عن فعاليات سباق نسبح بلا إدمان إلى شاطىء الأمان برعاية بلدية صيدا أرسل الخبر



حضر المؤتمر رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، رئيسة المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان عضو المجلس البلدي السيدة عرب رعد كلش، رئيس جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا عضو المجلس البلدي الأستاذ كامل كزبر، رئيس مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب الرائد هيثم سويد، أمر مفرزة شواطىء لبنان الجنوبي الملازم أول زيدان ياسين، مديرة مكتب الرئيس فؤاد السنيورة السيدة نادين الترياقي، رئيسة اللجنة الدولية لمهرجانات صيدا السيدة نادين كاعين، منسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو، عضوا المجلس البلدي الأستاذ مطاع مجذوب والمهندس محمد البابا بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات أهلية وهيئات رياضية مختلفة .



وقائع المؤتمر

بداية النشيد الوطني اللبناني، فترحيب من عريف المؤتمر السيد طارق أبوزينب الذي لفت إلى أن فعاليات السباق تقام في صيدا للسنة الثالثة على التوالي.

ثم تحدثت السيدة عرب رعد كلش فأشارت إلى أن سباق نسبح بلا إدمان إلى شاطىء الأمان ، يأتي ضمن اطار برنامج التوعية على مخاطر المخدرات والادمان عليها، خاصة في هذه الفترة التي تشهد رواجا غير مسبوق للمخدرات بكل اصنافها وانواعها وفي مختلف المناطق على امتداد الوطن، تستهدف الشباب والمراهقين على وجه الخصوص ومن كافة الشرائح الاجتماعية ، مما بات

لذلك نحن في المجلس الاهلي لمكافحة الادمان نولي اهمية كبيرة لبرامج التوعية من اجل الوقاية لكل افراد المجتمع وفي كافة الأطر والأماكن وبكل الوسائل المتاحة بما فيها الانشطة الرياضية وبكل انواعها ومن ضمنها سباق السباحة من زيرة صيدا الى شاطىء

في المقابل فإننا في المركز الوقائي الاجتماعي التابع للمجلس الاهلي نقدم خدمة العلاج واعادة التأهيل بواسطة فريق من الاخصائيين للمدمنين الذي يرغبون بالعلاج حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج العلاج في المركز 189 مريضا من مختلف الاعمار مستفيدين من فحوصات الكشف على الامراض المصاحبة للإدمان مثل فحوصات فيروس الكبد الوبائي B و C و نقص المناعة المكتسبة (السيد) . والكشف عن نسبة المخدر ونوعه في الجسم . وذلك بحرص كبير على الخصوصية وبعيدا عن اي جهة اعلامية او ادعاء في غير مكانه .

وختمت منوهة بما ينجزه مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب بإمرة الرائد هيثم سويد من توقيفات ومتابعة أمنية متواصلة واضعة جهود وإمكانيات الجمعية بتصرف المكتب من أجل المساهمة في التوعية من مخاطر المخدرات والقضاء عليها وتوفير العلاج للمدمنين بهدف إنقاذهم من هذه الأفة.



كزبر

من جهته شكر الأستاذ كزبر للمجلس الأهلي لمكافحة الإدمان إطلاق نشاط سباق السباحة للسنة الثالثة على التوالي ليشكل صرخة كبيرة لأفة خطيرة وخارجة عن مدينة صيدا وهي آفة المخدرات التي نعتبر أن مكافحتها مسؤولية جماعية وأن مثل هذه النشاطات لم تكن لتحظى بانطلاقة قوية في المجتمع وتلقى الصدى الطيب لولا الدعم من نائبي المدينة الرئيس فؤاد السنيورة والسيدة بهية الحريري وأيضا الرعاية المتواصلة من رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي والمجلس البلدي، وبالتضافر مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات خاصة .

ثم تطرق إلى نشاطات جمعية زيرة صيدا لافتا إلى أن الزيرة كانت منسية وقد قصدها أكثر من 120 ألف زائر حيث شكلت معلما سياحيا وإقتصاديا هاما لمدينة صيدا وستبقى منارتها مضيئة في لبنان والعالم العربي.



مريم اليمن

ثم تحدثت الأنسة مريم اليمن بإسم اليمن غروب مشيرة إلى أن المجموعة تفتخر بأن تكون ممثلة في هذا المؤتمر الصحافي لإطلاق المهرجان الرياضي المتميز تحت شعار" نسبح بلا ادمان الى شاطىء الامان " في بلدية صيدا للسنة الثالثة على التوالي .

وجودنا معكم اليوم لنؤكد الدعم والتعاون بين مجموعة اليمن غروب والمجلس الاهلي وايضا مع عدد كبير من الجمعيات الاهلية حيث أن مجموعتنا تخصص قسما لخدمة ولدعم المشاريع والنشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية والتربوية بهدف النهوض بمدينة صيدا والجوار وللمساعدة في تنمية العجلة الاقتصادية في المدينة .

وانطلاقا بثقتنا بالمجلس وبجمعية اصدقاء الزيرة وبلدية صيدا ، نحن في مجموعة اليمن غروب مستمرون معكم .وتعتبر مجموعة اليمن غروب ان بلدية صيدا السابقة والحالية وعدت وأوفت ونفذت عددا كبير من المشاريع الانمائية لمدالاهلي ينة صيدا برئاسة الرئيس المهندس محمد السعودي والمجلس البلدي الكريم، وواجب علينا كقطاع صناعي وتجاري في مدينة صيدا الوقوف بجانب بلدية صيدا لتكون صيدا مدينة للحياة .



السعودي

ثم تحدث رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي الذي نوه بنجاح الفعاليات التي يقوم بها المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان مؤكدا دعم البلدية له في تحقيق الهدف السامي والتوعوي من مخاطر المخدرات ولا سيما خطر تفشيها في صفوف الشباب.

وقال: إن المجلس الأهلي شكل اطارا جامعا لمختلف اطياف المدينة وكذلك جمعية اصدقاء زيرة وشاطىء صيدا ولجنة مهرجانات صيدا حيث تكللت جهود هذه الجمعيات بالنجاح ، معلنا عن تشكيل جمعية جديدة ستبصر النور قريبا وهي جمعية اصدقاء الحدائق من اجل خدمة مدينة صيدا والنهوض بها.



تقديم دروع

وخلال المؤتمر الصحافي قدم المهندس السعودي درعا تكريميا للناشط وعضو المجلس الاهلي لمكافحة الادمان الأستاذ عدنان بلولي، لجهوده في تنظيم الانشطة الرياضية والتوعوية عن مخاطر المخدرات.

كما قدم المهندس السعودي درعا تكريميا لمجموعة اليمن غروب تسلمته الأنسة مريم اليمن تقديرا لدعم المجموعة الدائم لانشطة المجلس الاهلي لمكافحة الادمان.



العوجي

مسؤول النشاطات والعلاقات في جمعية أصدقاء شاطىء وزيرة صيدا السيد ربيع العوجي عرض لبرنامج سباق نسبح بلا إدمان إلى شاطىء الأمان كالتالي الذي سيقام على كورنيش صيدا البحري (مقابل المصباح) إعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد 2 تشرين الأول 2016 ويقدمه الاعلامي صبحي قبلاوي.



البرنامج :

8.30 : رقصة فلكور من مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري

8.45 عرض MMA/THIA BOXING - - GHORABY TEAM وتحية للبطل الصيداوي محمد الغربي

9.00 : عرض كاراتيه من نادي شباب صيدا وتحية للحاج يوسف ارقدان

9.30 : توزيع جوائز للفائزين المشاركين في السباق للسباحة من الزيرة للقملة للمسافات 800 م و400 م و200 م

10.00 : تكريم رئيس بلدية صيدا الاستاذ محمد السعودي

تكريم الاستاذ وسام حجازي

تكريم الطفلة لانا مصطفى حجازي .





















عقد المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا مؤتمرا صحفيا له في قاعة بلدية صيدا خصصه للإعلان عن فعاليات" سباق نسبح بلا إدمان إلى شاطىء الأمان "والذي سيقام صباح الأحد 2-10-2016 ( من زيرة صيدا إلى شاطىء القملة) برعاية بلدية صيدا وبالشراكة مع جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية وبدعم من مجموعة اليمن غروب.حضر المؤتمر رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، رئيسة المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان عضو المجلس البلدي السيدة عرب رعد كلش، رئيس جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا عضو المجلس البلدي الأستاذ كامل كزبر، رئيس مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب الرائد هيثم سويد، أمر مفرزة شواطىء لبنان الجنوبي الملازم أول زيدان ياسين، مديرة مكتب الرئيس فؤاد السنيورة السيدة نادين الترياقي، رئيسة اللجنة الدولية لمهرجانات صيدا السيدة نادين كاعين، منسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو، عضوا المجلس البلدي الأستاذ مطاع مجذوب والمهندس محمد البابا بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات أهلية وهيئات رياضية مختلفة .وقائع المؤتمربداية النشيد الوطني اللبناني، فترحيب من عريف المؤتمر السيد طارق أبوزينب الذي لفت إلى أن فعاليات السباق تقام في صيدا للسنة الثالثة على التوالي.ثم تحدثت السيدة عرب رعد كلش فأشارت إلى أن سباق نسبح بلا إدمان إلى شاطىء الأمان ، يأتي ضمن اطار برنامج التوعية على مخاطر المخدرات والادمان عليها، خاصة في هذه الفترة التي تشهد رواجا غير مسبوق للمخدرات بكل اصنافها وانواعها وفي مختلف المناطق على امتداد الوطن، تستهدف الشباب والمراهقين على وجه الخصوص ومن كافة الشرائح الاجتماعية ، مما باتلذلك نحن في المجلس الاهلي لمكافحة الادمان نولي اهمية كبيرة لبرامج التوعية من اجل الوقاية لكل افراد المجتمع وفي كافة الأطر والأماكن وبكل الوسائل المتاحة بما فيها الانشطة الرياضية وبكل انواعها ومن ضمنها سباق السباحة من زيرة صيدا الى شاطىءفي المقابل فإننا في المركز الوقائي الاجتماعي التابع للمجلس الاهلي نقدم خدمة العلاج واعادة التأهيل بواسطة فريق من الاخصائيين للمدمنين الذي يرغبون بالعلاج حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج العلاج في المركز 189 مريضا من مختلف الاعمار مستفيدين من فحوصات الكشف على الامراض المصاحبة للإدمان مثل فحوصات فيروس الكبد الوبائي B و C و نقص المناعة المكتسبة (السيد) . والكشف عن نسبة المخدر ونوعه في الجسم . وذلك بحرص كبير على الخصوصية وبعيدا عن اي جهة اعلامية او ادعاء في غير مكانه .وختمت منوهة بما ينجزه مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب بإمرة الرائد هيثم سويد من توقيفات ومتابعة أمنية متواصلة واضعة جهود وإمكانيات الجمعية بتصرف المكتب من أجل المساهمة في التوعية من مخاطر المخدرات والقضاء عليها وتوفير العلاج للمدمنين بهدف إنقاذهم من هذه الأفة.كزبرمن جهته شكر الأستاذ كزبر للمجلس الأهلي لمكافحة الإدمان إطلاق نشاط سباق السباحة للسنة الثالثة على التوالي ليشكل صرخة كبيرة لأفة خطيرة وخارجة عن مدينة صيدا وهي آفة المخدرات التي نعتبر أن مكافحتها مسؤولية جماعية وأن مثل هذه النشاطات لم تكن لتحظى بانطلاقة قوية في المجتمع وتلقى الصدى الطيب لولا الدعم من نائبي المدينة الرئيس فؤاد السنيورة والسيدة بهية الحريري وأيضا الرعاية المتواصلة من رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي والمجلس البلدي، وبالتضافر مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات خاصة .ثم تطرق إلى نشاطات جمعية زيرة صيدا لافتا إلى أن الزيرة كانت منسية وقد قصدها أكثر من 120 ألف زائر حيث شكلت معلما سياحيا وإقتصاديا هاما لمدينة صيدا وستبقى منارتها مضيئة في لبنان والعالم العربي.مريم اليمنثم تحدثت الأنسة مريم اليمن بإسم اليمن غروب مشيرة إلى أن المجموعة تفتخر بأن تكون ممثلة في هذا المؤتمر الصحافي لإطلاق المهرجان الرياضي المتميز تحت شعار" نسبح بلا ادمان الى شاطىء الامان " في بلدية صيدا للسنة الثالثة على التوالي .وجودنا معكم اليوم لنؤكد الدعم والتعاون بين مجموعة اليمن غروب والمجلس الاهلي وايضا مع عدد كبير من الجمعيات الاهلية حيث أن مجموعتنا تخصص قسما لخدمة ولدعم المشاريع والنشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية والتربوية بهدف النهوض بمدينة صيدا والجوار وللمساعدة في تنمية العجلة الاقتصادية في المدينة .وانطلاقا بثقتنا بالمجلس وبجمعية اصدقاء الزيرة وبلدية صيدا ، نحن في مجموعة اليمن غروب مستمرون معكم .وتعتبر مجموعة اليمن غروب ان بلدية صيدا السابقة والحالية وعدت وأوفت ونفذت عددا كبير من المشاريع الانمائية لمدالاهلي ينة صيدا برئاسة الرئيس المهندس محمد السعودي والمجلس البلدي الكريم، وواجب علينا كقطاع صناعي وتجاري في مدينة صيدا الوقوف بجانب بلدية صيدا لتكون صيدا مدينة للحياة .السعوديثم تحدث رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي الذي نوه بنجاح الفعاليات التي يقوم بها المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان مؤكدا دعم البلدية له في تحقيق الهدف السامي والتوعوي من مخاطر المخدرات ولا سيما خطر تفشيها في صفوف الشباب.وقال: إن المجلس الأهلي شكل اطارا جامعا لمختلف اطياف المدينة وكذلك جمعية اصدقاء زيرة وشاطىء صيدا ولجنة مهرجانات صيدا حيث تكللت جهود هذه الجمعيات بالنجاح ، معلنا عن تشكيل جمعية جديدة ستبصر النور قريبا وهي جمعية اصدقاء الحدائق من اجل خدمة مدينة صيدا والنهوض بها.تقديم دروعوخلال المؤتمر الصحافي قدم المهندس السعودي درعا تكريميا للناشط وعضو المجلس الاهلي لمكافحة الادمان الأستاذ عدنان بلولي، لجهوده في تنظيم الانشطة الرياضية والتوعوية عن مخاطر المخدرات.كما قدم المهندس السعودي درعا تكريميا لمجموعة اليمن غروب تسلمته الأنسة مريم اليمن تقديرا لدعم المجموعة الدائم لانشطة المجلس الاهلي لمكافحة الادمان.العوجيمسؤول النشاطات والعلاقات في جمعية أصدقاء شاطىء وزيرة صيدا السيد ربيع العوجي عرض لبرنامج سباق نسبح بلا إدمان إلى شاطىء الأمان كالتالي الذي سيقام على كورنيش صيدا البحري (مقابل المصباح) إعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد 2 تشرين الأول 2016 ويقدمه الاعلامي صبحي قبلاوي.البرنامج :8.30 : رقصة فلكور من مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري8.45 عرض MMA/THIA BOXING - - GHORABY TEAM وتحية للبطل الصيداوي محمد الغربي9.00 : عرض كاراتيه من نادي شباب صيدا وتحية للحاج يوسف ارقدان9.30 : توزيع جوائز للفائزين المشاركين في السباق للسباحة من الزيرة للقملة للمسافات 800 م و400 م و200 م10.00 : تكريم رئيس بلدية صيدا الاستاذ محمد السعوديتكريم الاستاذ وسام حجازيتكريم الطفلة لانا مصطفى حجازي . صيدا أون لاين Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي