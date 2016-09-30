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بلدية بقسطا توسع الطريق المؤدي الى منطقة شرحبيل بن حسنة بالتعاون مع بلدية البرامية أرسل الخبر



وأشرف رئيسا بلدية بقسطا ابراهيم مزهر، والبرامية جورج سعد، على هذه الاشغال، وواكبا الاعمال ميدانيا حيث اعطيا تعليماتهما لانجاز العمل سريعا، قبل ان يتفقا على استراتيجية ثنائية لتوسعة الطريق في الاماكن الضيقة التي تعيق حركة المواطنين.

وقال مزهر، ان هذه الخطوة هامة لتسهيل انتقال المواطنين دوت اي عجقة، وقد سبقتها خطوات اخرى في الاهتمام بطرق المنطقة الواقعة بين صيدا وبقسطا والبرامية ومنها توسعة الطريق العام وتعبيدها من مستديرة البهاء صعودا الى البرامية وبقسطا والطريق العام المؤدي الى النافعة البرامية.

وكانت بلدية البرامية قد عممت قرارا منعت بموجه سلوك الطريق شرقا الى البلدة والزمت السيارات وحافلات المدارس سلوك طريق النافعة لدخولها.































بادرت بلدية بقسطا الى توسعة الطريق الممتد من مفرق الطريق العام المؤدي الى البرامية وصولا الى الطريق المؤدي الى منطقة "شرحبيل بن حسنة" صعودا وبقسطا شمالا، في خطوة من شأنها تسهيل حركة انتقال المواطنين بين مدينة صيدا ومنطقة الشرحبيل وبلدتي بقسطا والبرامية، وذلك بعد ازالة كل الاعشاب والقصب والردميات تمهيدا لتزفيت الطريق التي يعاني فيها المواطنون من ازدحام السير اثناء ذهابهم وايابهم وخاصة مع انتقال الطلاب الى مدارسهم صباحا ومساء مع بدء العام الدراسي.وأشرف رئيسا بلدية بقسطا ابراهيم مزهر، والبرامية جورج سعد، على هذه الاشغال، وواكبا الاعمال ميدانيا حيث اعطيا تعليماتهما لانجاز العمل سريعا، قبل ان يتفقا على استراتيجية ثنائية لتوسعة الطريق في الاماكن الضيقة التي تعيق حركة المواطنين.وقال مزهر، ان هذه الخطوة هامة لتسهيل انتقال المواطنين دوت اي عجقة، وقد سبقتها خطوات اخرى في الاهتمام بطرق المنطقة الواقعة بين صيدا وبقسطا والبرامية ومنها توسعة الطريق العام وتعبيدها من مستديرة البهاء صعودا الى البرامية وبقسطا والطريق العام المؤدي الى النافعة البرامية.وكانت بلدية البرامية قد عممت قرارا منعت بموجه سلوك الطريق شرقا الى البلدة والزمت السيارات وحافلات المدارس سلوك طريق النافعة لدخولها. صيدا أون لاين Saida Online