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موقوف يطلب مواجهته بـ "أبو هريرة" أرسل الخبر



يتحدى ابن الـ 28 عاما أيّ شخص يُثبت عليه دليلا حول تورّطه بأي عمل إرهابيّ، ويرفض أن تُلصق به تهمة الإجرام، لأنّه فقط محسوب على عمر ميقاتي (أخ زوجته بالرضاعة)، ويقول: "أريد مواجهتي بعمر ميقاتي، انا لم أفعل شيئاً ولم أشارك في الإعتداء على الجيش في البداوي ولم أطلق النار على عناصره كما لم اقترب من جولات القتال بين باب التبانة وجبل محسن، وأساساً أنا لم أرَ عمر ميقاتي سوى مرّتين، الأولى عندما زرته إثر خروج والده أحمد سليم ميقاتي من السجن (خال زوجتي) والثانية عندما توفي شقيقه "أبو بكر" فقمت بتقديم واجب العزاء".



وأكّد الموقوف أنّ من قتل العسكري في البداوي هما أبو أحمد الناظر ومحمود المانع، مؤكّداً ان شقيقه المعروف بأبو خليل المقلعط متوارٍ عن الأنظار مع شادي المولوي.



ولسماع الشاهد بهجت مثلج أرجئت الجلسة إلى 25 تشرين الثاني المقبل.



ينفي الموقوف "ابراهيم.ه" كل ما يسبق إسمه من صيت إجراميّ، ويؤكّد أمام المحكمة العسكريّة أنّه لم يرتكب أيّ جرم من الجرائم المسندة إليه، ومن بينها "تشكيل مجموعة مسلّحة هدفت إلى الإعتداء على الجيش في محلّة البداوي منذ عام واحد، وإطلاق النار على مراكزه ما أدى إلى قتل الجندي محمد حسين".يتحدى ابن الـ 28 عاما أيّ شخص يُثبت عليه دليلا حول تورّطه بأي عمل إرهابيّ، ويرفض أن تُلصق به تهمة الإجرام، لأنّه فقط محسوب على عمر ميقاتي (أخ زوجته بالرضاعة)، ويقول: "أريد مواجهتي بعمر ميقاتي، انا لم أفعل شيئاً ولم أشارك في الإعتداء على الجيش في البداوي ولم أطلق النار على عناصره كما لم اقترب من جولات القتال بين باب التبانة وجبل محسن، وأساساً أنا لم أرَ عمر ميقاتي سوى مرّتين، الأولى عندما زرته إثر خروج والده أحمد سليم ميقاتي من السجن (خال زوجتي) والثانية عندما توفي شقيقه "أبو بكر" فقمت بتقديم واجب العزاء".وأكّد الموقوف أنّ من قتل العسكري في البداوي هما أبو أحمد الناظر ومحمود المانع، مؤكّداً ان شقيقه المعروف بأبو خليل المقلعط متوارٍ عن الأنظار مع شادي المولوي.ولسماع الشاهد بهجت مثلج أرجئت الجلسة إلى 25 تشرين الثاني المقبل. سمر يموت - لبنان 24 Saida Online