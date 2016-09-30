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سيارات فيراري غدا في صيدا أرسل الخبر



ويأتي هذا النشاط ضمن جولة تنظمها شركة سكوديريا ليبانون ش.م.ل.، الوكيل الحصري لفيراري في لبنان بشخص مديرها العام جيلبرتو ميديتشي وتشمل عدد من المناطق اللبنانيه للإضاءة على جمال المناطق اللبنانية واكتشاف ما تزخر به من مواقع أثرية وتاريخية وطبيعية. ينطلق المشاركون من بيروت الى صيدا ثم صور، الناقورة، بنت جبيل، مرجعيون، وصولاً إلى البقاع الغربي وبيت الدين ودير القمر



تشهد مدينة صيدا ما بين الساعة السابعة والثامنة والربع من صباح يوم غد السبت حدثا مميزا يتمثل باستضافة اكثر من 40 سيارة فيراري امام قلعة صيدا البحرية بهدف الترويج للسياحة في لبنانويأتي هذا النشاط ضمن جولة تنظمها شركة سكوديريا ليبانون ش.م.ل.، الوكيل الحصري لفيراري في لبنان بشخص مديرها العام جيلبرتو ميديتشي وتشمل عدد من المناطق اللبنانيه للإضاءة على جمال المناطق اللبنانية واكتشاف ما تزخر به من مواقع أثرية وتاريخية وطبيعية. ينطلق المشاركون من بيروت الى صيدا ثم صور، الناقورة، بنت جبيل، مرجعيون، وصولاً إلى البقاع الغربي وبيت الدين ودير القمر صيدا أون لاين Saida Online