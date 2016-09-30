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وفاة شقيقة السيد عدنان الزيباوي الحاجة سهام محمود الزيباوي أرسل الخبر



اولادها: رشيد زوجته فاتن الصباغ- سعيد زوجته هالة الصياد- هبة زوجة اكرم اوبر.

اشقاؤها: خليل زوجته عصام الزيباوي- عدنان زوجته زينة حبلي- الدكتور غسان زوجته ريما الصلح.

شقيقاتها: الحاجة عفاف زوجة المرحوم محمد الزيباوي- نجاح زوجة المرحوم يحي وفا-

الحاجة بهية (ام حسام فقيه) - رجاء زوجة سهيل وفا- الحاجة سناء زوجة المرحوم الحاج صلاح ضاهر

اشقاء و شقيقات زوجها: المربية عطاف زوجة المرحوم عبد الجليل لطفي- الحاج محمد- المرحوم نور الدين- المرحوم الحاج مصطفى - المرحوم الحاج احمد



توفاها الله ظهر يوم الاربعاء الواقع في 26 ذو الحجة 1437ه الموافق 28 ايلول 2016 في المغرب ووريت الثرى في الدار البيضاء.



تقبل التعازي للرجال والنساء يومي الاحد والاثنين في 2 و 3 تشرين الاول من بعد صلاة العصر وحتى المغرب في قاعة جامع الحاج بهاء الدين الحريري.



موقع صيدا أون لاين يتقدم من السيد عدنان الزيباوي وعائلته بأحر التعازي راجين من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يدخل الفقيدة فسيح جناته.



انا لله وانا اليه راجعون





بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ال الزيباوي وال سمهون ينعون اليكم الفقيدة المرحومة الحاجة سهام محمود الزيباوي زوجة المرحوم حسن سمهون.اولادها: رشيد زوجته فاتن الصباغ- سعيد زوجته هالة الصياد- هبة زوجة اكرم اوبر.اشقاؤها: خليل زوجته عصام الزيباوي- عدنان زوجته زينة حبلي- الدكتور غسان زوجته ريما الصلح.شقيقاتها: الحاجة عفاف زوجة المرحوم محمد الزيباوي- نجاح زوجة المرحوم يحي وفا-الحاجة بهية (ام حسام فقيه) - رجاء زوجة سهيل وفا- الحاجة سناء زوجة المرحوم الحاج صلاح ضاهراشقاء و شقيقات زوجها: المربية عطاف زوجة المرحوم عبد الجليل لطفي- الحاج محمد- المرحوم نور الدين- المرحوم الحاج مصطفى - المرحوم الحاج احمدتوفاها الله ظهر يوم الاربعاء الواقع في 26 ذو الحجة 1437ه الموافق 28 ايلول 2016 في المغرب ووريت الثرى في الدار البيضاء.تقبل التعازي للرجال والنساء يومي الاحد والاثنين في 2 و 3 تشرين الاول من بعد صلاة العصر وحتى المغرب في قاعة جامع الحاج بهاء الدين الحريري.موقع صيدا أون لاين يتقدم من السيد عدنان الزيباوي وعائلته بأحر التعازي راجين من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يدخل الفقيدة فسيح جناته.انا لله وانا اليه راجعون صيدا أون لاين Saida Online