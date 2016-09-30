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بالصورة.. نجم "ذا فويس كيدز" يحلق شعره ويثير ضجة أرسل الخبر



في يوم مميز استطاع مركز سرطان الأطفال أن يخلق مبادرة جديدة Shine For Hope تزرع الأمل والفرح في قلوب أطفاله الذين شاركوا في عرض أزياء في المجمّع التجاري ABC Achrafieh في بيروت حيث تولّت تنسيق الملابس فيه الاختصاصية في مجال الموضة هادية سنّو حتى يظهروا بأجمل إطلالات. أما المواهب الشابة من ذو فويس كيدز، فكان حضورها لافتاً لتزيين هذا الحدث بأغنية "آخر إيام الصيفيي" للسيدة فيروز، ومن بعدها تمكن المعجبون الحاضرون من التقاط أجمل الصور معهم.



تفاصيل بسيطة قد لا يعطيها البعض أهمية إنما يمكن أن تفرّح قلب طفل مصاب بالسرطان. كثر مثلاً وجدوا بحلاقة شعر زين عبيد مبادرة لطيفة تضامناً مع مرضى السرطان.



الدعم ممكن أن يكون بطرق عديدة للأطفال بشكل خاص الذين تختلف أنواع السرطان التي يمكن أن تصيبهم عن تلك التي تظهر لدى الكبار وأبرزها سرطانات الدم والدماغ والنخاع العظمي واللمفوما والعظام.

اكتملت فرحة أطفال مركز سرطان الأطفال في لبنان بحضور نجوم برنامج "ذا فويس كيدز" لين الحايك، زين عبيد وميرنا حنا الذين حضروا ليرسموا الضحكة على وجوههم وعلى وجوه كثر من المعجبين الذين تهافتوا ليلتقوا بهم.في يوم مميز استطاع مركز سرطان الأطفال أن يخلق مبادرة جديدة Shine For Hope تزرع الأمل والفرح في قلوب أطفاله الذين شاركوا في عرض أزياء في المجمّع التجاري ABC Achrafieh في بيروت حيث تولّت تنسيق الملابس فيه الاختصاصية في مجال الموضة هادية سنّو حتى يظهروا بأجمل إطلالات. أما المواهب الشابة من ذو فويس كيدز، فكان حضورها لافتاً لتزيين هذا الحدث بأغنية "آخر إيام الصيفيي" للسيدة فيروز، ومن بعدها تمكن المعجبون الحاضرون من التقاط أجمل الصور معهم.تفاصيل بسيطة قد لا يعطيها البعض أهمية إنما يمكن أن تفرّح قلب طفل مصاب بالسرطان. كثر مثلاً وجدوا بحلاقة شعر زين عبيد مبادرة لطيفة تضامناً مع مرضى السرطان.الدعم ممكن أن يكون بطرق عديدة للأطفال بشكل خاص الذين تختلف أنواع السرطان التي يمكن أن تصيبهم عن تلك التي تظهر لدى الكبار وأبرزها سرطانات الدم والدماغ والنخاع العظمي واللمفوما والعظام. وكالات Saida Online