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فاجعة شقيقتين في سيشيل.. على سرير واحد داخل فيلا بـ1800$ الليلة! أرسل الخبر



الشقيقتان اللتان كانتا تمضيان عطلة في سيشيل منذ 15 أيلول، وجدتا جثتين في سرير واحد داخل الفيلا من دون أي حركة، قبل أن يتم الإعلان عن وفاتهما.

وكان العاملون في المنتجع، قد رأوا الشقيقتين للمرّة الاخيرة، عند الساعة الثامنة والربع، ليل الاربعاء، قبل العثور على جثتيهما، صباح الخميس.

ولم تعثر الشرطة على أي دليل حول مقتلهما، ولا حتّى أي دواء يفيد التحقيقات .

يُشار إلى أن الشقيقتين، كان من المتوقع أن يبقيا في الفيلا حتّى 22 أيلول، غير أنهما مدّدتا حجزهما حتى 24 أيلول.

بالاضافة إلى ذلك، كانت الشقيقتان قد شاركتا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من عطلتهما، ومن الفيلا المطلّة على مشاهد بانورامية، والتي تصل كلفة استئجارها في الليلة إلى 1800 دولار.



عُثر على الشقيقتين آنا كوركي (37 عامًا) وروبين كوركي (42 عامًا) من مينيسوتا الاميركية، جثتين داخل فيلا فخمة في منتجع على جزر السيشيل.الشقيقتان اللتان كانتا تمضيان عطلة في سيشيل منذ 15 أيلول، وجدتا جثتين في سرير واحد داخل الفيلا من دون أي حركة، قبل أن يتم الإعلان عن وفاتهما.وكان العاملون في المنتجع، قد رأوا الشقيقتين للمرّة الاخيرة، عند الساعة الثامنة والربع، ليل الاربعاء، قبل العثور على جثتيهما، صباح الخميس.ولم تعثر الشرطة على أي دليل حول مقتلهما، ولا حتّى أي دواء يفيد التحقيقات .يُشار إلى أن الشقيقتين، كان من المتوقع أن يبقيا في الفيلا حتّى 22 أيلول، غير أنهما مدّدتا حجزهما حتى 24 أيلول.بالاضافة إلى ذلك، كانت الشقيقتان قد شاركتا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من عطلتهما، ومن الفيلا المطلّة على مشاهد بانورامية، والتي تصل كلفة استئجارها في الليلة إلى 1800 دولار. وكالات Saida Online