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مكون واحد في منزلك كفيل بطرد جميع الحشرات.. بما فيها العناكب أرسل الخبر



ويتكون جسم العنكبوت من قسمين القسم الأول وهو الرأس والقسم الثاني وهو البطن، كما يمتلك العنكبوت ثمانية أعين، وإذا فقد إحدى رجليه تنمو له أخرى.

ويتكون بيت العنكبوت من أربعة خيوط يتكون كل منها من أربعة أدق منه ويخرج من كل خيط أنبوبة خاصة في جسمه، كما يستخدم العنكبوت بيته لصيد فرائسه .



كيف تتخلص من العناكب؟



هل تعلم أن العناكب لا يمكن أن تتحمل رائحة النعناع؟ في الواقع، هذا هو بالضبط الجواب على مشاكل الحشرات.



لذا يُنصح كلّ شخص يعاني من هذه المشكلة بوضع النعناع في مختلف أنحاء المنزل. العناكب حشرات صغيرة تعيش في كل أنحاء العالم ويقدر عدد أنواعها ثلاثين ألف نوع ومعظمها غير سام ولكن توجد أقلية منها سامة وتؤذى الإنسان لدرجة أنه قد يؤدي إلى الوفاة.ويتكون جسم العنكبوت من قسمين القسم الأول وهو الرأس والقسم الثاني وهو البطن، كما يمتلك العنكبوت ثمانية أعين، وإذا فقد إحدى رجليه تنمو له أخرى.ويتكون بيت العنكبوت من أربعة خيوط يتكون كل منها من أربعة أدق منه ويخرج من كل خيط أنبوبة خاصة في جسمه، كما يستخدم العنكبوت بيته لصيد فرائسه .كيف تتخلص من العناكب؟هل تعلم أن العناكب لا يمكن أن تتحمل رائحة النعناع؟ في الواقع، هذا هو بالضبط الجواب على مشاكل الحشرات.لذا يُنصح كلّ شخص يعاني من هذه المشكلة بوضع النعناع في مختلف أنحاء المنزل. وكالات Saida Online