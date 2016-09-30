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رولا خالد نالت المركز الثاني في الألعاب الأسيوية الأولمبية أرسل الخبر



يذكر ان رولا خالد قد نالت بطولة العالم لمدة عامين وحصلت على فضية في الألعاب الأسيوية الشاطئي الأولمبية لعام 2014.

رولا المنتسبة إلى نادي MCS Club قال مدربها الماستر شادي سويدان: هذا فخراً لنادينا وللبنان أن تحرز البطلة الدولية رولا خالد المركز الثاني ضمن بعثة اللجنة الأولمبية اللبنانية والاتحاد اللبناني للمواي تاي.

رئيس الاتحاد اللبناني الغراند ماستر سامي قبلاوي، ومدرب منتخب لبنان الدولي الماستر شادي سويدان، ورئيس مجلس أمناء نادي ملتقى الشباب الرياضي الأستاذ علي حسين سويدان وأعضاء المجلس قدموا التهنئة للبطله رولا خالد متمنين لها دوام التقدم ومن نصر إلى نصر لرفع اسم لبنان عاليا في كل الساحات الرياضيه.























نالت لاعبة التاي بوكسينغ المواي بوران رولا خالد المركز الثاني في الالعاب الأسيوية الشاطئية الأولمبية 2016 التي تم تنظيمها في فيتننام، وكانت قد تأهلت إلى النصف نهائي حيث فازت على لاعبة صينية في الضربة القاضية الفنيّة في الجولة الثانية للمبارة، ما أهلّها للمبارة النهائية لتلاقي البطلة الفيتنامية على أرضها حيث حصلت على المركز الثاني.يذكر ان رولا خالد قد نالت بطولة العالم لمدة عامين وحصلت على فضية في الألعاب الأسيوية الشاطئي الأولمبية لعام 2014.رولا المنتسبة إلى نادي MCS Club قال مدربها الماستر شادي سويدان: هذا فخراً لنادينا وللبنان أن تحرز البطلة الدولية رولا خالد المركز الثاني ضمن بعثة اللجنة الأولمبية اللبنانية والاتحاد اللبناني للمواي تاي.رئيس الاتحاد اللبناني الغراند ماستر سامي قبلاوي، ومدرب منتخب لبنان الدولي الماستر شادي سويدان، ورئيس مجلس أمناء نادي ملتقى الشباب الرياضي الأستاذ علي حسين سويدان وأعضاء المجلس قدموا التهنئة للبطله رولا خالد متمنين لها دوام التقدم ومن نصر إلى نصر لرفع اسم لبنان عاليا في كل الساحات الرياضيه. صيدا أون لاين Saida Online