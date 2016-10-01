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فاجعة اغترابية تهز الجنوب وساحل العاج: ماتت العروس اميمة ( 22 سنة) بعد وصولها من لبنان بساعة واحدة ! أرسل الخبر



في التفاصيل المفجعة ان العروس اميمة مغربي وصلت اليوم الى مطار ابيدجان الدولي قادمة من بيروت بعد ان عقدت قرانها مؤخراً على عريسها محمد وقررت الالتحاق به للعيش سوياً حيث يعمل في مدينة الدلوا في ساحل العاج، وبعد وصولهما الى مطار ابيدجان استقبلهما ابن عم العريس عباس عواضة وفي طريقهما الى الدلوا وقع الحادث المشؤوم الذي اودى بحياة اميمة واصاب محمد وعباس بجروح.



وفجعت برج رحال بلدة العروس بهذا الخبر المأساوي حيث كانت البلدة قد ودعت العروس اميمة صباح اليوم على امل اللقاء القريب، كما ان العريس محمد عواضة من بلدة المجادل الجنوبية ايضاً.



هذا وسنوافيكم بالمستجدات عن هذا الحادث المأساوي فور ورودها.





في نبأ اغترابي مفجع، افاد الزميل ملاك اسماعيل عن وقوع حادث سير مروع مساء اليوم الجمعة على طريق ابيدجان - الدلوا اودى بحياة المأسوف على صباها اميمة غسان مغربي ( 22 سنة) واصيب عريسها محمد علي عواضة بجروح وكسور مختلفة.في التفاصيل المفجعة ان العروس اميمة مغربي وصلت اليوم الى مطار ابيدجان الدولي قادمة من بيروت بعد ان عقدت قرانها مؤخراً على عريسها محمد وقررت الالتحاق به للعيش سوياً حيث يعمل في مدينة الدلوا في ساحل العاج، وبعد وصولهما الى مطار ابيدجان استقبلهما ابن عم العريس عباس عواضة وفي طريقهما الى الدلوا وقع الحادث المشؤوم الذي اودى بحياة اميمة واصاب محمد وعباس بجروح.وفجعت برج رحال بلدة العروس بهذا الخبر المأساوي حيث كانت البلدة قد ودعت العروس اميمة صباح اليوم على امل اللقاء القريب، كما ان العريس محمد عواضة من بلدة المجادل الجنوبية ايضاً.هذا وسنوافيكم بالمستجدات عن هذا الحادث المأساوي فور ورودها. موقع ياصور Saida Online