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شركة محمود قبلان واولاده للسجاد افتتحت فرعها الجديد على اتوستراد صيدا – الغازية أرسل الخبر



بعد النشيد الوطني اللبناني وقص شريط الافتتاح جال الحضور على اقسام المبنى مباركين الافتتاح ومتمنين لاصحاب الشركة كل التوفيق والنجاح .



يذكر انّ شركة محمود قبلان للسجاد هي شركة رائدة في عالم السجاد والمفروشات وفرعها الجديد يعتبر اضافة اقتصادية مهمة للمنطقة .



شركة محمود قبلان للسجاد

اوتستراد صيدا – الغازية

ت: 225111 07





























































































بعونه تعالى افتتحت شركة محمود قبلان واولاده للسجاد فرعها الجديد على اوتستراد صيدا – الغازية برعاية وحضور وزير المالية والمعاون السياسي لدولة الرئيس نبيه بري الاستاذ علي حسن خليل والنواب ميشال موسى وهاني قبيسي وممثلين عن النائب بهية الحريري والنائب علي عسيران، وممثل عن قائد منطقة الجنوب العميد سمير شحادة وصاحب G Mall الاستاذ يوسف خليفة، رئيس مجلس ادارة استراحة صور السياحية الحاج قاسم خليفة وفاعليات امنية وبلدية واجتماعية وحشد من المدعوين .بعد النشيد الوطني اللبناني وقص شريط الافتتاح جال الحضور على اقسام المبنى مباركين الافتتاح ومتمنين لاصحاب الشركة كل التوفيق والنجاح .يذكر انّ شركة محمود قبلان للسجاد هي شركة رائدة في عالم السجاد والمفروشات وفرعها الجديد يعتبر اضافة اقتصادية مهمة للمنطقة .شركة محمود قبلان للسجاداوتستراد صيدا – الغازيةت: 225111 07 صيدا أون لاين Saida Online