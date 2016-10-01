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بالصور... هكذا استقبلت صيدا اغلى سيارات العالم امام قلعتها البحرية أرسل الخبر



وقد احتشد عشاق السيارة الأسطورية امام قلعة صيدا البحرية لرؤية السيارات التي انطلقت من أمام فندق فينيسيا في بيروت في جولة تمتد لأكثر من 11 ساعة (تتخللها 7 ساعات قيادة) في مناطق لبنانية مختلفة بهدف الترويج للسياحة في لبنان. وتشمل الجولة عاصمة الجنوب صيدا، صور، الناقورة، بنت جبيل، مرجعيون، وصولاً إلى البقاع الغربي وبيت الدين ودير القمر.

واكد المشاركون ان محطتهم الاولى في مدينة صيدا كانت مميزة، قائلين "نحن نشعر بالحماس لاكتشاف مناطق لبنانية لم نراها من قبل والهدف من هذا النشاط ليس السرعة او المنافسة وانما الاستمتاع بقيادة سيارات الفيراري والتعرف على المناطق اللبنانية."





الحدث المخصص للإضاءة على جمال المناطق اللبنانية واكتشاف ما تزخر به من مواقع أثرية وتاريخية وطبيعية يتميز بأنه سيشهد، للمرة الأولى في أحداث مشابهة، حضور ممثلين عن مصنع فيراري والإدارة العامة لإعطاء الخطوة تغطية إعلامية على مستوى عالمي. وفي دلالة لافتة على مدى الإقبال على سيارات فيراري في لبنان والتي تجسدت بتصدر لبنان دول المنطقة من حيث أعداد السيارات المباعة.

























































منذ الصباح الباكر استقبلت عاصمة الجنوب صيدا 50 سيارة فيراري ضمن حدث Panorama Lebanon 2016 الذي أعلنت عنها شركة سكوديريا ليبانون ش.م.ل.، الوكيل الحصري لفيراري في لبنان.وقد احتشد عشاق السيارة الأسطورية امام قلعة صيدا البحرية لرؤية السيارات التي انطلقت من أمام فندق فينيسيا في بيروت في جولة تمتد لأكثر من 11 ساعة (تتخللها 7 ساعات قيادة) في مناطق لبنانية مختلفة بهدف الترويج للسياحة في لبنان. وتشمل الجولة عاصمة الجنوب صيدا، صور، الناقورة، بنت جبيل، مرجعيون، وصولاً إلى البقاع الغربي وبيت الدين ودير القمر.واكد المشاركون ان محطتهم الاولى في مدينة صيدا كانت مميزة، قائلين "نحن نشعر بالحماس لاكتشاف مناطق لبنانية لم نراها من قبل والهدف من هذا النشاط ليس السرعة او المنافسة وانما الاستمتاع بقيادة سيارات الفيراري والتعرف على المناطق اللبنانية."الحدث المخصص للإضاءة على جمال المناطق اللبنانية واكتشاف ما تزخر به من مواقع أثرية وتاريخية وطبيعية يتميز بأنه سيشهد، للمرة الأولى في أحداث مشابهة، حضور ممثلين عن مصنع فيراري والإدارة العامة لإعطاء الخطوة تغطية إعلامية على مستوى عالمي. وفي دلالة لافتة على مدى الإقبال على سيارات فيراري في لبنان والتي تجسدت بتصدر لبنان دول المنطقة من حيث أعداد السيارات المباعة. صيدا أون لاين Saida Online