الصفحة الرئيسية / أخبار دولية / "داعش" يبتكر طريقة غريبة جديدة لمعاقبة عناصره الهاربين من القتال

"داعش" يبتكر طريقة غريبة جديدة لمعاقبة عناصره الهاربين من القتال أرسل الخبر



ونقلت القناة عن مصدر قوله إن "تنظيم داعش أقدم على قطع آذان 25 من عناصره الفارين من جبهات القتال، حيث كان التنظيم يحتجزهم في سجونه وسط نينوى"، موضحاً أن التنظيم قام بقطع صيوان الأذن في أحد مستشفيات المحافظة وتوعد عناصره بقطع أذني كل منهم إذا تكرر فرارهم.

وأضاف المصدر ان "من بين العناصر الذين قطع التنظيم آذانهم فرنسي الجنسية وآخر صيني"، لافتاً إلى أن "التنظيم يعاني من تقلص عدد مسلحيه وفرار الكثير منهم، بسبب فرض القوات الأمنية طوقاً كاملاً حول نينوى". قطع تنظيم "داعش" آذان 25 من عناصره الفارين من القتال ضد القوات العراقية في محافظة نينوى، بحسب ما افادت قناة "السومرية" العراقية.ونقلت القناة عن مصدر قوله إن "تنظيم داعش أقدم على قطع آذان 25 من عناصره الفارين من جبهات القتال، حيث كان التنظيم يحتجزهم في سجونه وسط نينوى"، موضحاً أن التنظيم قام بقطع صيوان الأذن في أحد مستشفيات المحافظة وتوعد عناصره بقطع أذني كل منهم إذا تكرر فرارهم.وأضاف المصدر ان "من بين العناصر الذين قطع التنظيم آذانهم فرنسي الجنسية وآخر صيني"، لافتاً إلى أن "التنظيم يعاني من تقلص عدد مسلحيه وفرار الكثير منهم، بسبب فرض القوات الأمنية طوقاً كاملاً حول نينوى". وكالات Saida Online