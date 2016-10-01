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عبد الرحمن الزعتري .. حضور دائم برغم الغياب أرسل الخبر



تعرّفت اليه مطلع التسعينيات من القرن الماضي، نصيحته الأولى كانت «لا تتردّد ولا تخِف وانت تمارس مهنتك في كشف الحقيقة مهما كلفك قولها»، لوهلة أولى توقعت أن هذا اللقاء سيكون يتيماً، وانا المثقل بهواجس حول كيفية تعاطي «الذوات» مع غير أترابهم. أبو علي لم يكن واحداً من هذه المنظومة التي لا تصادق الا أبناء جلدتها من رجال الأعمال والمال، لا بل إنه سخر موقعه الطبقي وشبكة علاقاته مع شخصيات سياسية واجتماعية لخدمة مجتمعه، والناس الطيبين المنسيين، عطاءاته الـ «بلا» حدود لم تكن مقرونة بمنّة أو تربيح جميل وهو القائل «الناس تقاس بأخلاقها وما تحمله من قيم مجتمعية»، معتصماً دائماً بقول الآية الكريمة: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ورسوله والمؤمنون».

ومضات إنسانية

كلما واجهت أحدهم ظروف معيشية صعبة يمّم وجهته شطر عبد الرحمن، لا بل إن الزعتري كان مبادراً في مساعدة المحتاجين، وفي تصريف بضاعة صغار الكسبة وبائعين متجوّلين، ذات يوم اتصل بي، بعدما لفتته امرأة مسنّة تبيع الحشائش والخضر في حي شعبي بصيدا وانها لم تسترزق بقرش واحد بعد ساعات طويلة قضتها تحت حرّ الشمس، طالباً مني شراء ما بحوزتها مع حبة مسك وتوزيعه على المحتاجين، وكذلك فعلها مع فتى يافع مقعد بحاجة الى عملية، «شوف كيف فينا نعمله عملية»، ودائماً ما كان يوصي «خلي الموضوع طي الكتمان».

في كتيب حياة الحريري تخط الشريكة والحبيبة والزوجة نينا بزي الزعتري (أم علي) وعدها، فتقول: «أشتاق إلى صوتك، يناديني يهز جدران المنزل وزواياه، طعم الموت كالعلقم، وألم الروح لا يرحم، كم كنت كبيراً وستبقى بعد رحيلك ويكفيني فخراً وأولادك وأحفادك قيمة اسمك الذي نحمله ونعاهدك ان نحافظ عليه ونسمو به أعلى وأعلى». وفي طيات الكتيب شهادات لقيادات سياسية وروحية لبنانية ومجموعة صور له مع شخصيات لبنانية وعربية.

متميّزة عائلة المرحوم الحاج علي الزعتري (والد عبد الرحمن). عطاءاتها لم تتوقف عند حدود مدينة صيدا بل تمتد على مساحة الجنوب، وأيضاً يد خيرها وعطائها امتدت الى قرى بقاعية، موقع العائلة الاقتصادي المتميز في ميدان التجارة والزراعة والصناعة لم يشغلها عن الاهتمام بقضايا الناس وبخاصة العامة منهم والمعوزون، فالعائلة لم تمارس «طبقيتها»، «فكلنا امام الله واحد»، رددها كثيراً عبد الرحمن الزعتري قبل رحيله.

فالزعاترة كانوا فوق الجاه والمواقع، وما يرد داخل الكتاب من تمني رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجيه على صديقه الحاج علي الزعتري أن يكون او ان يرشح أحداً من أبنائه ليكون رئيساً لبلدية صيدا واعتذار الزعتري، خير دليل على انهم جميعاً لم يسخروا شبكة علاقتهم المتميزة من أجل مصلحة شخصية ضيقة.

عاشق فلسطين

أذهلت نكبة فلسطين عبد الرحمن الزعتري، وولدت لديه شعوراً قومياً بضرورة دعم كفاح الشعب الفلسطيني من اجل استعادة أرضه السليبة، لذلك وطيلة حياته، لم يتوان في مد يد العون والمساعدة لأبناء القضية ولم يغير انتماءه لها برغم المتغيرات التي حصلت، قدم المال للمقاومة الفلسطينية، ودعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وحقهم بالعودة الى بلادهم، ولعل توجهه في دعم قضية فلسطين تمثل في احتضانه المطلق لمئات المبعدين الفلسطينيين الى مرج الزهور الذين أبعدتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من فلسطين الى لبنان. احتضان مالي ولوجستي ومعنوي وفر لهؤلاء المجاهدين الصمود والصبر؛ وهو ما أكد عليه لاحقاً الشهيد عبد العزيز الرنتيسي الذي اغتالته إسرائيل وكان متحدثاً باسم المبعدين، والذي تضمّن الكتيب صورته وعبد الرحمن الزعتري.

تكفل عبد الرحمن قضية المبعدين طالباً عدم ذكر اسمه ليس مخافة من شيء إنما قناعة راسخة بأن ما يقوم به هو أقل واجب قومي وإسلامي وإنساني. أتذكر تماماً اتصالاته بي خلال عدوان تموز 2006 ولسان حاله «طمّني، كيف وضعنا» ونون الجماعة في «وضعنا» قصد بها المقاومة، ولطالما صنّف نفسه في هذه الخانة. سعادته كانت لا توصف عندما يكون جوابي «اطمئن، أقوى مما نتصوّر».

في كتيب «عبد الرحمن الزعتري وطن في ذاكرة رجل»، تتطرّق المؤلفة الى تحالفات العائلة السياسية في مدينة صيدا من دعمها للنائب الراحل نزيه البزري الى دعمها لآل الحريري، على أن ذلك لم يحل دون علاقات جيدة مع كافة القوى السياسية والاجتماعية الصيداوية بمن فيها تلك القوى المتخاصمة سياسياً مع مَن أيدتهم وآزرتهم عائلة المرحوم الحاج علي الزعتري.

عبد الرحمن الزعتري في ذكراك الثالثة، حضورك دائم برغم الغياب.

«عبد الرحمن الزعتري.. وطن في ذاكرة رجل»، سيرة ذاتية خطتها حياة الحريري في كتيب يقع في 92 صفحة لشخصية عصامية ووجه اجتماعي اقتصادي صيداوي غاب منذ ثلاث سنوات وعرف بدماثة خلقه وحبه لمساعدة الناس وعمله الدؤوب في خدمة مجتمعه اللبناني.تعرّفت اليه مطلع التسعينيات من القرن الماضي، نصيحته الأولى كانت «لا تتردّد ولا تخِف وانت تمارس مهنتك في كشف الحقيقة مهما كلفك قولها»، لوهلة أولى توقعت أن هذا اللقاء سيكون يتيماً، وانا المثقل بهواجس حول كيفية تعاطي «الذوات» مع غير أترابهم. أبو علي لم يكن واحداً من هذه المنظومة التي لا تصادق الا أبناء جلدتها من رجال الأعمال والمال، لا بل إنه سخر موقعه الطبقي وشبكة علاقاته مع شخصيات سياسية واجتماعية لخدمة مجتمعه، والناس الطيبين المنسيين، عطاءاته الـ «بلا» حدود لم تكن مقرونة بمنّة أو تربيح جميل وهو القائل «الناس تقاس بأخلاقها وما تحمله من قيم مجتمعية»، معتصماً دائماً بقول الآية الكريمة: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ورسوله والمؤمنون».ومضات إنسانيةكلما واجهت أحدهم ظروف معيشية صعبة يمّم وجهته شطر عبد الرحمن، لا بل إن الزعتري كان مبادراً في مساعدة المحتاجين، وفي تصريف بضاعة صغار الكسبة وبائعين متجوّلين، ذات يوم اتصل بي، بعدما لفتته امرأة مسنّة تبيع الحشائش والخضر في حي شعبي بصيدا وانها لم تسترزق بقرش واحد بعد ساعات طويلة قضتها تحت حرّ الشمس، طالباً مني شراء ما بحوزتها مع حبة مسك وتوزيعه على المحتاجين، وكذلك فعلها مع فتى يافع مقعد بحاجة الى عملية، «شوف كيف فينا نعمله عملية»، ودائماً ما كان يوصي «خلي الموضوع طي الكتمان».في كتيب حياة الحريري تخط الشريكة والحبيبة والزوجة نينا بزي الزعتري (أم علي) وعدها، فتقول: «أشتاق إلى صوتك، يناديني يهز جدران المنزل وزواياه، طعم الموت كالعلقم، وألم الروح لا يرحم، كم كنت كبيراً وستبقى بعد رحيلك ويكفيني فخراً وأولادك وأحفادك قيمة اسمك الذي نحمله ونعاهدك ان نحافظ عليه ونسمو به أعلى وأعلى». وفي طيات الكتيب شهادات لقيادات سياسية وروحية لبنانية ومجموعة صور له مع شخصيات لبنانية وعربية.متميّزة عائلة المرحوم الحاج علي الزعتري (والد عبد الرحمن). عطاءاتها لم تتوقف عند حدود مدينة صيدا بل تمتد على مساحة الجنوب، وأيضاً يد خيرها وعطائها امتدت الى قرى بقاعية، موقع العائلة الاقتصادي المتميز في ميدان التجارة والزراعة والصناعة لم يشغلها عن الاهتمام بقضايا الناس وبخاصة العامة منهم والمعوزون، فالعائلة لم تمارس «طبقيتها»، «فكلنا امام الله واحد»، رددها كثيراً عبد الرحمن الزعتري قبل رحيله.فالزعاترة كانوا فوق الجاه والمواقع، وما يرد داخل الكتاب من تمني رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجيه على صديقه الحاج علي الزعتري أن يكون او ان يرشح أحداً من أبنائه ليكون رئيساً لبلدية صيدا واعتذار الزعتري، خير دليل على انهم جميعاً لم يسخروا شبكة علاقتهم المتميزة من أجل مصلحة شخصية ضيقة.عاشق فلسطينأذهلت نكبة فلسطين عبد الرحمن الزعتري، وولدت لديه شعوراً قومياً بضرورة دعم كفاح الشعب الفلسطيني من اجل استعادة أرضه السليبة، لذلك وطيلة حياته، لم يتوان في مد يد العون والمساعدة لأبناء القضية ولم يغير انتماءه لها برغم المتغيرات التي حصلت، قدم المال للمقاومة الفلسطينية، ودعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وحقهم بالعودة الى بلادهم، ولعل توجهه في دعم قضية فلسطين تمثل في احتضانه المطلق لمئات المبعدين الفلسطينيين الى مرج الزهور الذين أبعدتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من فلسطين الى لبنان. احتضان مالي ولوجستي ومعنوي وفر لهؤلاء المجاهدين الصمود والصبر؛ وهو ما أكد عليه لاحقاً الشهيد عبد العزيز الرنتيسي الذي اغتالته إسرائيل وكان متحدثاً باسم المبعدين، والذي تضمّن الكتيب صورته وعبد الرحمن الزعتري.تكفل عبد الرحمن قضية المبعدين طالباً عدم ذكر اسمه ليس مخافة من شيء إنما قناعة راسخة بأن ما يقوم به هو أقل واجب قومي وإسلامي وإنساني. أتذكر تماماً اتصالاته بي خلال عدوان تموز 2006 ولسان حاله «طمّني، كيف وضعنا» ونون الجماعة في «وضعنا» قصد بها المقاومة، ولطالما صنّف نفسه في هذه الخانة. سعادته كانت لا توصف عندما يكون جوابي «اطمئن، أقوى مما نتصوّر».في كتيب «عبد الرحمن الزعتري وطن في ذاكرة رجل»، تتطرّق المؤلفة الى تحالفات العائلة السياسية في مدينة صيدا من دعمها للنائب الراحل نزيه البزري الى دعمها لآل الحريري، على أن ذلك لم يحل دون علاقات جيدة مع كافة القوى السياسية والاجتماعية الصيداوية بمن فيها تلك القوى المتخاصمة سياسياً مع مَن أيدتهم وآزرتهم عائلة المرحوم الحاج علي الزعتري.عبد الرحمن الزعتري في ذكراك الثالثة، حضورك دائم برغم الغياب. محمد يونس الزعتري - السفير Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي