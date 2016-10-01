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الحريري نوهت بنجاح مهرجانات صيدا أرسل الخبر



ومن جهتها هنأت الحريري اللجنة على نجاح المهرجانات منوهة بالحيوية الكبيرة التي شهدتها المدينة خلالها ومعتبرة ان هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود جميع المعنيين بهذه المهرجانات وفي مقدمهم وزير السياحة الأستاذ ميشال فرعون ورئيس البلدية المهندس محمد السعودي وعضوات اللجنة ومواكبة القوى الأمنية والعسكرية لفعاليات المهرجانات .

واملت الحريري في ان يساهم نجاح المهرجانات والذي يتلاقى مع مبادرات وحيويات كثيرة لهيئات ومؤسسات وحتى افراد من مجتمعها المدني الناشط ومع ما يقوم فيها من مشاريع انمائية ضخمة في اعادة تقديمها كوجهة سياحية وتراثية وثقافية الى جانب دورها الحيوي كعاصمة للجنوب بكل مقوماتها ومرافقها الرسمية والاقتصادية والاستشفائية والتربوية والرياضية..





استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون وفدا من اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية برئاسة نادين كاعين قدموا لها الشكر على دعمها ومواكبتها للجنة في إعادة احياء مهرجانات المدينة السياحية.ومن جهتها هنأت الحريري اللجنة على نجاح المهرجانات منوهة بالحيوية الكبيرة التي شهدتها المدينة خلالها ومعتبرة ان هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود جميع المعنيين بهذه المهرجانات وفي مقدمهم وزير السياحة الأستاذ ميشال فرعون ورئيس البلدية المهندس محمد السعودي وعضوات اللجنة ومواكبة القوى الأمنية والعسكرية لفعاليات المهرجانات .واملت الحريري في ان يساهم نجاح المهرجانات والذي يتلاقى مع مبادرات وحيويات كثيرة لهيئات ومؤسسات وحتى افراد من مجتمعها المدني الناشط ومع ما يقوم فيها من مشاريع انمائية ضخمة في اعادة تقديمها كوجهة سياحية وتراثية وثقافية الى جانب دورها الحيوي كعاصمة للجنوب بكل مقوماتها ومرافقها الرسمية والاقتصادية والاستشفائية والتربوية والرياضية.. صيدا أون لاين Saida Online