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زوبعة إعلامية بعد نشر مقطع فيديو يظهر مشاركة ترامب في فيلم "إباحي" أرسل الخبر



فبعدما انتقد ترامب، ملكة الجمال السابقة، أليشا مشادو، واصفا إياها بالمقززة، على إثر هجومها عليه، واتهامها له بالإساءة إليها داعيا أنصار له لمشاهدة فيلم إباحي لها جاء الرد سريعا، وبالطريقة ذاتها.

فقد نشر موقع "نيوز فيد" الأميركي، مقطعا مقتطفا من فيلم إباحي، يظهر فيه ترامب ببذلة، بينما يسكب قنينة "شمبانيا" على الأرض، فيما ظهرت بمشاهد أخرى من الفيلم فتيات عاريات يسكبن العسل، في مشاهد جنسية.

وسكب ترامب قنينة الشمبانيا، على رمز مجلة "بلاي بوي" الإباحية، لكنه لم يشارك في المقاطع الجريئة الأخرى من الفيلم.

وكانت المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، قد انتقدت تحامل ترامب، على ملكة الجمال ذات الأصل الفنزويلي، منتقدة وصفه لها، لدى مشاركتها في المسابقة قبل أعوام طويلة، بـ"ميس بيغي" "الخنزيرة"، بسبب ما اعتبره بدانتها في ذلك الوقت. وجد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، نفسه في قلب زوبعة إعلامية، بعد اتهامه ملكة جمال سابقة، بالمشاركة في فيلم إباحي.فبعدما انتقد ترامب، ملكة الجمال السابقة، أليشا مشادو، واصفا إياها بالمقززة، على إثر هجومها عليه، واتهامها له بالإساءة إليها داعيا أنصار له لمشاهدة فيلم إباحي لها جاء الرد سريعا، وبالطريقة ذاتها.فقد نشر موقع "نيوز فيد" الأميركي، مقطعا مقتطفا من فيلم إباحي، يظهر فيه ترامب ببذلة، بينما يسكب قنينة "شمبانيا" على الأرض، فيما ظهرت بمشاهد أخرى من الفيلم فتيات عاريات يسكبن العسل، في مشاهد جنسية.وسكب ترامب قنينة الشمبانيا، على رمز مجلة "بلاي بوي" الإباحية، لكنه لم يشارك في المقاطع الجريئة الأخرى من الفيلم.وكانت المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، قد انتقدت تحامل ترامب، على ملكة الجمال ذات الأصل الفنزويلي، منتقدة وصفه لها، لدى مشاركتها في المسابقة قبل أعوام طويلة، بـ"ميس بيغي" "الخنزيرة"، بسبب ما اعتبره بدانتها في ذلك الوقت. سكاي نيوز Saida Online