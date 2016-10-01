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بلدية صيدا عممت جداول تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائية عن شهر أيلول 2016 أرسل الخبر



ودعت البلدية جميع أصحاب المولدات التقيد بالتسعيرة الموحدة للمكاتب بقيمة 70 ألفا.

وجددت البلدية تذكيرها للمواطنين بأنه في حال عدم التقيد بالتسعيرة إبلاغ مصلحة الإقتصاد والتجارة في الجنوب على رقم الهاتف 724961-07، أو الحضورشخصيا لرفع الأمر ، مرفقا بالإيصال، إلى مكتب رئيس مصلحة الإقتصاد الأستاذ علي شكرون في سراي صيدا الحكومي الطابق الثاني.



وفيما يلي الجداول بالتكلفة وأسماء أصحاب المولدات الكهربائية ومناطق التغذية:









عممت بلدية صيدا جداول تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائية في منطقة صيدا عن شهر أيلول 2016 وفقا لساعات التغذية لكل مـــــولد بمـــــعدل 5 أمبير بحيث تستوفى القيمة خلال شهر تشرين الأول 2016، وهي تتراوح بين 60ألفا و110 ألفا للمنازل.ودعت البلدية جميع أصحاب المولدات التقيد بالتسعيرة الموحدة للمكاتب بقيمة 70 ألفا.وجددت البلدية تذكيرها للمواطنين بأنه في حال عدم التقيد بالتسعيرة إبلاغ مصلحة الإقتصاد والتجارة في الجنوب على رقم الهاتف 724961-07، أو الحضورشخصيا لرفع الأمر ، مرفقا بالإيصال، إلى مكتب رئيس مصلحة الإقتصاد الأستاذ علي شكرون في سراي صيدا الحكومي الطابق الثاني.وفيما يلي الجداول بالتكلفة وأسماء أصحاب المولدات الكهربائية ومناطق التغذية: صيدا أون لاين Saida Online