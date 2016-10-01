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الحريري تابعت التحضير لإطلاق حملة تضامنية مع غزة واستقبلت وفدا من اللجنة التحضيرية لفعاليات"كسر الحصار" أرسل الخبر



وفي هذا السياق استقبلت النائب الحريري في مجدليون وفدا من اللجنة التحضيرية لدعم فعاليات التحالف الدولي لأسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة بحضور منسق عام الشبكة المدرسية لصيدا والجوار نبيل بواب . وضم الوفد : الناشطة والأخصائية التربوية ومدربة التنمية البشرية سوسن عبد الحليم ومدير شبكة الزهراني الاخبارية محمد غزالة والصحافية وفاء بهاني .

وجرى خلال اللقاء البحث في تنظيم انشطة مشتركة لكسر الحصار عن غزة بالتزامن مع وصول سفينتين ضمن اسطول الحرية الى القطاع تضمان سيدات وشخصيات نسائية عربية واجنبية ناشطات في مجال حقوق الانسان والعمل الاجتماعي والطبي والانساني وذلك بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة ونصرة الشعب الفلسطيني المحاصر .

كما التقى الوفد للغاية نفسها رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بحضور عضو المجلس البلدي عرب كلش ونبيل بواب حيث جرى البحث في التحضير لنشاط مشترك مع البلدية .







تعقد اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية في صيدا والجوار والمخيمات اجتماعا لها برئاسة النائب بهية الحريري عند الخامسة والنصف مساء الاثنين المقبل (3 تشرين الأول 2016) في دارة مجدليون تطلق خلاله حملة تضامنية مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة ودعما لباخرتي اسطول الحرية لكسر الحصار المتجهتين الى القطاع .وفي هذا السياق استقبلت النائب الحريري في مجدليون وفدا من اللجنة التحضيرية لدعم فعاليات التحالف الدولي لأسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة بحضور منسق عام الشبكة المدرسية لصيدا والجوار نبيل بواب . وضم الوفد : الناشطة والأخصائية التربوية ومدربة التنمية البشرية سوسن عبد الحليم ومدير شبكة الزهراني الاخبارية محمد غزالة والصحافية وفاء بهاني .وجرى خلال اللقاء البحث في تنظيم انشطة مشتركة لكسر الحصار عن غزة بالتزامن مع وصول سفينتين ضمن اسطول الحرية الى القطاع تضمان سيدات وشخصيات نسائية عربية واجنبية ناشطات في مجال حقوق الانسان والعمل الاجتماعي والطبي والانساني وذلك بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة ونصرة الشعب الفلسطيني المحاصر .كما التقى الوفد للغاية نفسها رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بحضور عضو المجلس البلدي عرب كلش ونبيل بواب حيث جرى البحث في التحضير لنشاط مشترك مع البلدية . صيدا أون لاين Saida Online