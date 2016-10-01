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لبنان ينهي العمل بالتوقيت الصيفي... ويؤخر الساعة أرسل الخبر



"عملا بقرار مجلس الوزراء الرقم (5) تاريخ 20/8/1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت - أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت - أحد من شهر تشرين الاول من كل عام.

يذكر الامين العام لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 29 - 30/10/2016 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي".

أصدر الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل مذكرة قضت بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وجاء فيها:"عملا بقرار مجلس الوزراء الرقم (5) تاريخ 20/8/1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت - أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت - أحد من شهر تشرين الاول من كل عام.يذكر الامين العام لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 29 - 30/10/2016 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي". الجديد Saida Online