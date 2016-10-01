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بالصور...وزير التربية والتعليم العالي وصل الى صيدا حيث التقى الحريري وزار المدرسة النموذجية العمانية الرسمية أرسل الخبر























وصل وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب بعيد الرابعة عصرا الى مدينة صيدا وتوجه مباشرة الى مجدليون حيث التقى النائب بهية الحريري لبعض الوقت وعرض معها شؤونا تربوية وعامة . ومن هناك توجه برفقتها الى المدرسة النموذجية العمانية الرسمية وجالا على اقسامها مطلعين على احتياجاتها لتامين انطلاقة طبيعية لعامها الدراسي الاول قبل ان يشارك الوزير بوصعب في حفل تخرج طلاب معهد صيدا الفني برعاية الحريري عند الخامسة حيث يلقي كلمة بالمناسبة. صيدا أون لاين