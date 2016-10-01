هذا ما قالته بهية الحريري لبو صعب عند سؤاله عن عين الحلوة..

خلال تفقد وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب المدرسة العمانية النموذجية في صيدا برفقة النائب بهية الحريري التي شملت سطح المدرسة المواجه لمخيم عين الحلوة، ولدى معاينته محيط المدرسة بادر بوصعب الحريري بالسؤال " وين صار مخيم عين الحلوة" فأشارت الحريري الى الشرق دالة الوزير على موقع المخيم، فرد بالقول" كأنه بقلب المدينة".. فأجابت الحريري "ايه هوي بقلبها "..