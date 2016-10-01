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بالصور... اربعة جرحى في حادث سير مروع عند مدخل صيدا الشمالي أرسل الخبر



وقد ادى الحادث الى سقوط اربعة جرحى عمل عناصر الصليب الاحمر اللبناني على نقل اثنين منهم الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة وهما الفلسطيني (احمد غ.) والفلسطينية (اهيلة د.) فيما نقل اللبنانيتان (اية ز.) و (سهى ه.) الى مستشفى دلاعة في صيدا للمعالجة .



وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تخقيقا بالحادث وعملت على ازالة السيارتين.



اشارة الى ان حوادث السير قد ازدادت في الاونة الاخيرة في احياء مدينة صيدا خصوصا بعدما ازيلت المطبات التي كانت تجبر السائقين على تخفيف السرعة.













وقع حادث سير مروع بالقرب من مدينة الشهيد رفيق الحريري الرياضية عند مدخل صيدا الشمالي حيث اصطدمت سيارة من نوع نيسان بنية اللون بسيارة من نوع BMW فضية اللون ما ادى الى اجتياحها الرصيف.وقد ادى الحادث الى سقوط اربعة جرحى عمل عناصر الصليب الاحمر اللبناني على نقل اثنين منهم الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة وهما الفلسطيني (احمد غ.) والفلسطينية (اهيلة د.) فيما نقل اللبنانيتان (اية ز.) و (سهى ه.) الى مستشفى دلاعة في صيدا للمعالجة .وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تخقيقا بالحادث وعملت على ازالة السيارتين.اشارة الى ان حوادث السير قد ازدادت في الاونة الاخيرة في احياء مدينة صيدا خصوصا بعدما ازيلت المطبات التي كانت تجبر السائقين على تخفيف السرعة. صيدا أون لاين Saida Online