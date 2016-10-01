درع عربون محبة وتقدير للواء بحجم الوطن ...

قدمت المؤسسة الدبلوماسية لسفراء السلام حول العالم برئاسة رئيس المؤسسة الدبلوماسية خليل احمد شداد درع عربون محبة وتقدير لليد التي تضحي من اجل الوطن بأسم أهالي العسكريين المحررين والمخطوفين لسعادة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذين جددوا الثقة بسعادته آملين منه تحقيق أمانيهم بعودة ابنائهم سالمين الى حضن الوطن ... وقد عبر رئيس المؤسسة الدبلوماسية خليل شداد عن محبة شعب لبنان بكل أطيافه لسعادة اللواء وعلى الجهود التي بذلها وما زال يبذلها من اجل تحقيق الامن والسلام وتحرير العسكريين لانه رجل الامن والامان والسلام... وبدوره شكر السيد طلال طالب والسيد حسين يوسف سعادته واكد السيد يوسف على ثقته التامة طالبا منه الاستمرار في حل ملف ابنائهم لنصل الى الخاتمة المرجوة.