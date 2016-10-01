الصفحة الرئيسية / منوعات / بالفيديو.. دومينيك حوراني تكشف عن صدرها: "ما بيضلّ في شي مستور"

بالفيديو.. دومينيك حوراني تكشف عن صدرها: "ما بيضلّ في شي مستور" أرسل الخبر



لكن المفاجأة كانت عندما أرفقت دومينيك حوراني هذه التغريدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بمقطع فيديو كشفت فيه عن صدرها خلال بث مباشر على YouNow قائلةً "بدّك إشلح الجاكيت كلّو؟ ما بيضلّ في شي مستور، خليني بالجاكيت أحسن ".



Guys i didnt Make any recent plastic surgeries

بحب طمن جمهوري :لم أقم بأي عمليات تجميل ولم أشوه شكلي كما يحاول بعض أعداء النجاح الترويج pic.twitter.com/8Ae8RvxjBj — Dominique Hourani (@DominiqueHorani) September 30, 2016

" بحب طمن جمهوري: لم أقم بأي عمليات تجميل ولم أشوه شكلي كما يحاول بعض أعداء النجاح الترويج"، بهذه الكلمات ردّت الفنانة دومينيك حوراني على اتهامها بالإفراط في عمليات التجميل.لكن المفاجأة كانت عندما أرفقت دومينيك حوراني هذه التغريدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بمقطع فيديو كشفت فيه عن صدرها خلال بث مباشر على YouNow قائلةً "بدّك إشلح الجاكيت كلّو؟ ما بيضلّ في شي مستور، خليني بالجاكيت أحسن ". LBCI