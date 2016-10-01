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بالصور... جريحان في حادث سير بين اربعة سيارات عند تقاطع ايليا في صيدا أرسل الخبر



وقد ادى الحادث الى سقوط جريحين عمل عناصر الصليب الاحمر اللبناني على نقلهما الى مستشفى حمود الجامعي في صيدا للمعالجة.

وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث وعملت على تنظيم السير بسبب الزحمة الخانقة التي تسبب بها الحادث .



























وقع حادث سير عند تقاطع ايليا بعدما تجاوزت سيارة الاشارة الحمراء حيث اصطدمت بسيارة رباعية الدفع، الامر الذي ادى الى اصطدامه بسيارتين اخرتين.وقد ادى الحادث الى سقوط جريحين عمل عناصر الصليب الاحمر اللبناني على نقلهما الى مستشفى حمود الجامعي في صيدا للمعالجة.وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث وعملت على تنظيم السير بسبب الزحمة الخانقة التي تسبب بها الحادث . صيدا أون لاين Saida Online