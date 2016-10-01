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مصريّة وجدت رقماً على هاتف زوجها باسم "القطرية" فظنّت أنه يخونها.. إليكم المكالمة أرسل الخبر



ولم تتردد الزوجة في الاتصال برقم الهاتف للوصول إلى المرأة القطرية التي يخونها زوجها معها -على حد ظنها-، لتبدأ المحادثة المسجلة بينهما والتي اتهمت فيها المصرية الفتاة القطرية بأنها تحاول التقرب إلى زوجها، مطالبة إياها بالابتعاد عنها، كما ابتكرت خدعة لإبعادها عن زوجها بأنه مصاب بالضغط والضعف .

وأبدت الفتاة القطرية التي تعمل بالخطوط القطرية تعجبها من ذلك الحديث، وردت قائلة: "حبيبتي إيش الموضوع.. أنا لسة بدأت الدوام الآن ومش فاهمة المشكلة"، إلا أن المصرية قاطعتها قائلة :"إحنا مصريين ومعروفين بالذكاء"، لتضطر العاملة بالخطوط القطرية إلى إنهاء المحادثة هربًا من تلك الورطة.



تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا لمحادثة هاتفية بين امرأتين إحداهما مصرية الجنسية وأخرى قطرية، حيث وجدت المصرية رقمًا مسجلًا على هاتف زوجها باسم "القطرية" فظنت أن زوجها يخونها مع امرأة قطرية الجنسية، إلا أنه في الحقيقة رقم خدمة عملاء الخطوط القطرية.ولم تتردد الزوجة في الاتصال برقم الهاتف للوصول إلى المرأة القطرية التي يخونها زوجها معها -على حد ظنها-، لتبدأ المحادثة المسجلة بينهما والتي اتهمت فيها المصرية الفتاة القطرية بأنها تحاول التقرب إلى زوجها، مطالبة إياها بالابتعاد عنها، كما ابتكرت خدعة لإبعادها عن زوجها بأنه مصاب بالضغط والضعف .وأبدت الفتاة القطرية التي تعمل بالخطوط القطرية تعجبها من ذلك الحديث، وردت قائلة: "حبيبتي إيش الموضوع.. أنا لسة بدأت الدوام الآن ومش فاهمة المشكلة"، إلا أن المصرية قاطعتها قائلة :"إحنا مصريين ومعروفين بالذكاء"، لتضطر العاملة بالخطوط القطرية إلى إنهاء المحادثة هربًا من تلك الورطة. وكالات Saida Online