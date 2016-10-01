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بالصور - من هو المعمم اللبناني خلف دونالد ترامب؟! أرسل الخبر



الشيخ الحاج حسن من مواليد بلدة شمسطار البقاعية، درس العلوم الدينية في حوزة عين بورضاي في بعلبك وانضم إلى حزب الله فترة وجيزة قبل أن يفصل لأسباب سلوكية، بحسب حزب الله.

وقد أثارت الصورة غضب النشطاء خاصة وأن الحاج حسن قد قرر الظهور خلف أكثر المرشحين الامريكيين إثارة للجدل بسبب مواقفه العنصرية تجاه المسلمين، في حين ذهب آخرون إلى حد اتهامه بالعمالة والخيانة.

من جهته نشر الشيخ الحاج حسن صوره عبر حسابه على فايسبوك مرفقين بتعليق:

"في ناس الليلة ما نامت وخاصة أرانب صفحة ديربورن مع احترامي للشرفاء الصادقين فيها ، قهر ، حسد ، غيرة ، كره ، جهل ، تخلف ، كوكتيل من الامراض النفسية ، فحبيت ارجع انشر هالصور ... ويسعدلي صباحكم الطيب".





انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب خلال احدى مهرجاناته الإنتخابية ويظهر خلفه الشيخ محمد الحاج حسن رئيس التيّار الشيعي الحرّ، المثير للجدل في لبنان بسبب مواقفه وتاريخه.الشيخ الحاج حسن من مواليد بلدة شمسطار البقاعية، درس العلوم الدينية في حوزة عين بورضاي في بعلبك وانضم إلى حزب الله فترة وجيزة قبل أن يفصل لأسباب سلوكية، بحسب حزب الله.وقد أثارت الصورة غضب النشطاء خاصة وأن الحاج حسن قد قرر الظهور خلف أكثر المرشحين الامريكيين إثارة للجدل بسبب مواقفه العنصرية تجاه المسلمين، في حين ذهب آخرون إلى حد اتهامه بالعمالة والخيانة.من جهته نشر الشيخ الحاج حسن صوره عبر حسابه على فايسبوك مرفقين بتعليق:"في ناس الليلة ما نامت وخاصة أرانب صفحة ديربورن مع احترامي للشرفاء الصادقين فيها ، قهر ، حسد ، غيرة ، كره ، جهل ، تخلف ، كوكتيل من الامراض النفسية ، فحبيت ارجع انشر هالصور ... ويسعدلي صباحكم الطيب". الجديد Saida Online