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فيديو: أول تعليق لـ'كريستينا' بعد القبض على 'أبو سن'! أرسل الخبر



وقالت كريستينا في أول تعليق لها على الواقعة: "لا أعرف شيئًا عن كيف تجري الأمور في السعودية والأمر مخيف لكن هذه القصة تبدو بالنسبة لي جنونية وغير عادلة وتدفعني للشعور قليلًا بالذنب لأن كثيرين يعتقدون أنني السبب رغم أنني لست كذلك".

وروت كريستينا بدايتها مع أبو سن قائلة: "قبل شهر إلى شهر ونصف الشهر تحادثت مع أبو سن بالصدفة ولم يكن يتحدث الإنجليزية لكنه كان مفعمًا بالطاقة وكان من المثير وجوده على قناتي الخاصة بالمحادثة وبما أننا لم نكن قادرين على التواصل كنا نقوم بأشياء مرحة وجنونية مثل الاستماع إلى الموسيقى والرقص".

وتابعت: "انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وكان الأمر مخيفًا في البداية كيف أقبل أشخاصًا جددًا من دول كثيرة على قناتي على تطبيق يوناو، كانت تلك صدمة لم أعرف كيف أتعامل معها وبعد ذلك شعرت أن الأمر جيد بالنسبة لي أن أحصل على كل ذلك الانتشار، إنها فرصة جيدة لي منذ ذلك الحين".

وأضافت: "كان ذلك قبل شهر ونصف الشهر تقريبًا ولم أتحدث معه سوى مرتين أو ثلاث مرات بعدها، ومنذ مدة لم نتحدث وعلمت الآن أنه تمّ اعتقاله ولا أعرف شيئًا عن حكومة السعودية التي لم تتقبل ما قمنا به ولم يعجبها انتشاره بهذه الطريقة وقالوا إنهم يريدون الحفاظ على القيم الأخلاقية".

وقالت: "بالنسبة لي لم يكن الأمر مؤذيًا أو بذلك السوء كنا نمضي وقتًا مسليًا اعتقدت أنه مجرد طفل قال في المحادثة إن عمره 21 عامًا لكن أعتقد أن عمره 16 سمعت كثيرين يقولون ذلك".

وأضافت كريستينا: "لكني لا أشعر أن على أن أتورط في هذا فليس لدى أية قدرة على السيطرة على الأمر ولا يمكنني فعل أي شيء لإخراجه من السجن رغم أن كثيرين طالبوني ببث فيديو يساعده على الخروج من السجن لكن آسفة ذلك ليس بإمكاني ولا يمكنني توريط نفسي في أمر قد يسبب لي مشكلات وأتمنى ألاّ يبقى في السجن كلّ هذه المدة".

يذكر أن شرطة الرياض، اعتقلت أبو سن، جاء ذلك بعد الكثير من البلاغات المطالبة بإلقاء القبض عليه ومحاسبته على هذا "السلوك المسيء".



أعربت الأمريكية "كريستينا"، التي اشتهرت بمحادثاتها مع المراهق السعودي أبو سن على موقع "يوناو"، عن صدمتها واستغرابها لاعتقال أبو سن واحتمال تعرضه للسجن نحو 3 سنوات، قائلة: "تلقيت الكثير من الرسائل والتعليقات تسألني ما الذي يحدث؟".وقالت كريستينا في أول تعليق لها على الواقعة: "لا أعرف شيئًا عن كيف تجري الأمور في السعودية والأمر مخيف لكن هذه القصة تبدو بالنسبة لي جنونية وغير عادلة وتدفعني للشعور قليلًا بالذنب لأن كثيرين يعتقدون أنني السبب رغم أنني لست كذلك".وروت كريستينا بدايتها مع أبو سن قائلة: "قبل شهر إلى شهر ونصف الشهر تحادثت مع أبو سن بالصدفة ولم يكن يتحدث الإنجليزية لكنه كان مفعمًا بالطاقة وكان من المثير وجوده على قناتي الخاصة بالمحادثة وبما أننا لم نكن قادرين على التواصل كنا نقوم بأشياء مرحة وجنونية مثل الاستماع إلى الموسيقى والرقص".وتابعت: "انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وكان الأمر مخيفًا في البداية كيف أقبل أشخاصًا جددًا من دول كثيرة على قناتي على تطبيق يوناو، كانت تلك صدمة لم أعرف كيف أتعامل معها وبعد ذلك شعرت أن الأمر جيد بالنسبة لي أن أحصل على كل ذلك الانتشار، إنها فرصة جيدة لي منذ ذلك الحين".وأضافت: "كان ذلك قبل شهر ونصف الشهر تقريبًا ولم أتحدث معه سوى مرتين أو ثلاث مرات بعدها، ومنذ مدة لم نتحدث وعلمت الآن أنه تمّ اعتقاله ولا أعرف شيئًا عن حكومة السعودية التي لم تتقبل ما قمنا به ولم يعجبها انتشاره بهذه الطريقة وقالوا إنهم يريدون الحفاظ على القيم الأخلاقية".وقالت: "بالنسبة لي لم يكن الأمر مؤذيًا أو بذلك السوء كنا نمضي وقتًا مسليًا اعتقدت أنه مجرد طفل قال في المحادثة إن عمره 21 عامًا لكن أعتقد أن عمره 16 سمعت كثيرين يقولون ذلك".وأضافت كريستينا: "لكني لا أشعر أن على أن أتورط في هذا فليس لدى أية قدرة على السيطرة على الأمر ولا يمكنني فعل أي شيء لإخراجه من السجن رغم أن كثيرين طالبوني ببث فيديو يساعده على الخروج من السجن لكن آسفة ذلك ليس بإمكاني ولا يمكنني توريط نفسي في أمر قد يسبب لي مشكلات وأتمنى ألاّ يبقى في السجن كلّ هذه المدة".يذكر أن شرطة الرياض، اعتقلت أبو سن، جاء ذلك بعد الكثير من البلاغات المطالبة بإلقاء القبض عليه ومحاسبته على هذا "السلوك المسيء". ارم نيوز Saida Online