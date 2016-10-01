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بالفيديو: معجب مجنون يُهاجم فنانة على المسرح أرسل الخبر



وفي التفاصيل، هجم المعجب على المغنية البالغة من العمر 23 عاماً خلال حفلٍ موسيقي لفرقتها في المكسيك منذ يومين. وصعد المعجب إلى المسرح بطريقةٍ مجنونة وركض مباشرة باتجاه آلي وجرّها من شعرها قبل أن يتمكّن الحرّاس من إبعاده عنها.

ووقعت المغنيّة أرضاً نتيجة الصدمة لكنّها سريعاً عادت إلى الغناء وكأن شيئاً لم يكن.

يُذكر أنّ آلي تعرّضت قبل يومين من الاعتداء لحادثةٍ مماثلة بعدما هاجمها معجب داخل المطار.



تعرّضت الفنانة آلي بروك، عضو فرقة Fifth Harmony الأميركيّة، لاعتداء من قبل مُعجب مجنون اعتلى المسرح أثناء غنائها.وفي التفاصيل، هجم المعجب على المغنية البالغة من العمر 23 عاماً خلال حفلٍ موسيقي لفرقتها في المكسيك منذ يومين. وصعد المعجب إلى المسرح بطريقةٍ مجنونة وركض مباشرة باتجاه آلي وجرّها من شعرها قبل أن يتمكّن الحرّاس من إبعاده عنها.ووقعت المغنيّة أرضاً نتيجة الصدمة لكنّها سريعاً عادت إلى الغناء وكأن شيئاً لم يكن.يُذكر أنّ آلي تعرّضت قبل يومين من الاعتداء لحادثةٍ مماثلة بعدما هاجمها معجب داخل المطار. LBCI Saida Online