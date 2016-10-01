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دراسة فاجأت الجميع: هذا هو المعدّل "الأفضل" لممارسة الجنس أرسل الخبر



وأجرت الدراسة جامعة تورنتو ميسيسوغا الكنديّة حيث درس الباحثون بيانات تمّ جمعها في ثلاثة أوقاتٍ مختلفةٍ على مدى 14 سنة من أكثر من 2400 ثنائي متزوّج في الولايات المتحدة الأميركية. وتبيّن أنّ الأزواج شعروا باللذة الجنسيّة والإشباع أكثر حين مارسوا الجنس مرّة واحدة في الأسبوع في وقتٍ لم تجد الدراسة علاقة بين زيادة مرات ممارسة الجنس وزيادة اللذة .

ويقول د. آيمي مويز من الجامعة "بالرغم من أنّ ممارسة الجنس لمراتٍ أكثر مرتبط بزيادة السعادة بين الأزواج إلاّ أنّ هذا الرابط لا أساس له بعد اليوم بعدما أثبتت الدراسة أنّ الأهمّ هو المحافظة على علاقةٍ حميمة مع الشريك بدون الحاجة إلى ممارسة الجنس يوميا". كشفت دراسة جديدة أنّ ممارسة الجنس مرّة واحدة في الأسبوع فقط تجعل الأزواج يعيشون بسعادةٍ أكبر.وأجرت الدراسة جامعة تورنتو ميسيسوغا الكنديّة حيث درس الباحثون بيانات تمّ جمعها في ثلاثة أوقاتٍ مختلفةٍ على مدى 14 سنة من أكثر من 2400 ثنائي متزوّج في الولايات المتحدة الأميركية. وتبيّن أنّ الأزواج شعروا باللذة الجنسيّة والإشباع أكثر حين مارسوا الجنس مرّة واحدة في الأسبوع في وقتٍ لم تجد الدراسة علاقة بين زيادة مرات ممارسة الجنس وزيادة اللذة .ويقول د. آيمي مويز من الجامعة "بالرغم من أنّ ممارسة الجنس لمراتٍ أكثر مرتبط بزيادة السعادة بين الأزواج إلاّ أنّ هذا الرابط لا أساس له بعد اليوم بعدما أثبتت الدراسة أنّ الأهمّ هو المحافظة على علاقةٍ حميمة مع الشريك بدون الحاجة إلى ممارسة الجنس يوميا". METRO | LBCI Saida Online