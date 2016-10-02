الصفحة الرئيسية / منوعات / بالفيديو... عرس رهيب يتخلله مطر من الذهب والأوراق المالية!

بالفيديو... عرس رهيب يتخلله مطر من الذهب والأوراق المالية! أرسل الخبر



وحظي شريط فيديو العرس الذي عرض على يوتيوب في الإنترنت بأكثر من 300 ألف مشاهدة خلال أسبوع، ويظهر في المقطع البذخ والتبذير بما في ذلك السيارات الفارهة والمجوهرات الثمينة وملابس العريس والعروس الباهظة الثمن .



شهدت سلوفاكيا حلفة زفاف صاخبة ومثيرة، عروستها يفكا 19 عاما وعريسها لوكاش 20، وكلاهما غجريان، وتخلل الحفلة مطرمن الحلي الذهبية والأوراق المالية من فئة الـ500 يورو.وحظي شريط فيديو العرس الذي عرض على يوتيوب في الإنترنت بأكثر من 300 ألف مشاهدة خلال أسبوع، ويظهر في المقطع البذخ والتبذير بما في ذلك السيارات الفارهة والمجوهرات الثمينة وملابس العريس والعروس الباهظة الثمن . لايف نيوز Saida Online