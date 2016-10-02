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النائب الحريري رعت تخرج طلاب معهد صيدا الفني بمشاركة الوزير بوصعب أرسل الخبر





قبرصلي واللقيس

بعد ترحيب من عريف الحفل رئيس الدروس النظرية في المعهد وائل غصن، بداية تحدث مدير المعهد ادهم قبرصلي عارضا لنسبة النجاح في المعهد التي تخطت هذا العام الـ96 بالمئة معلنا عن الشراكة بين المعهد واتحاد المقعدين اللبنانيين لدمج الطلاب ذوي الاعاقة كخطوة رائدة في عملية دمج هذه العناصر الكفوءة والطموحة في بناء المجتمع . وبدورها نوهت اللقيس بالشراكة مع المعهد من اجل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم فرصتهم في التعليم ..مشددة على اهمية العمل من اجل تنمية حقيقية وتأسيس وطن للجميع . وقالت: ندافع عن التعليم المهني عامة لانه طريقنا لنكافح الفقر وتحقيق التنمية ولنحرر هذا القطاع من المنطق النمطي وانا اثق بوجود الوزير والسيدة بهية وبوجود المناضلين المصرين على تنمية دامجة للكل ..



الحريري

وبعد كلمة باسم الطلاب الخريجين القاها الطالب المتفوق محمد وليد العلي الاول على كل المراحل والاختصاصات المهنية في لبنان ،تحدثت النائب الحريري فاعلنت بداية عن تخصيصها منحة جامعية للطالب المتفوق محمد العلي في الجامعة اللبنانية الأميركية. واعتبرت الحريري في كلمتها أنّ" الظّروف الدقيقة والإستثنائية والمقلقة التي يعيشها وطننا الحبيب لبنان تفرض علينا أن نحدّد تحدّياتنا وأن نواجهها.. وأن نتوزّع المسؤولية من أجل الحفاظ على إنجازاتنا الوطنية ومسيرتنا الصّعبة في بناء السّلم الأهلي.. وإعادة إنتظام الحياة الوطنية.. في إطار الدولة العادلة والقادرة على احتضان جميع إبنائها.. دون تمييز أو إهمال أو حرمان من أي شكلٍ كان .. " وقالت:" علينا أن نعترف بأنّ ما من أحدٍ قادر على النّهوض بوطننا إلا بوحدتنا وتكافلنا.. وتحديد مسؤولياتنا.. والنّهوض بوطننا على أسّس علمية واضحة.. نستطيع من خلالها وضع إستراتيجيّتنا العلمية والدقيقة.. التي تقوم على مواءمة الإمكانيات مع الأهداف الحقيقية.. التي تلبّي طموح أجيالنا الصّاعدة.. وتستوعب طاقاتهم" ، معتبرة ان "النّهوض الوطني لا يتحقّق إلاّ بتكافل كلّ الطّاقات الحيّة وتكاملها وتطوير مهاراتها .. وعلى وجه الخصوص البنية العملانية لمجتمعنا الوطني والتي لا يمكن تحقيقها إلاّ من خلال تكافل الإرادات والإمكانيات بين القطاع الخاص وسوق العمل وأهل التقنية والخبرة ووزارة التربية والتّعليم لتجعل من المعاهد الفنية قضية وطنية أساسية..



بوصعب

وتحدث الوزير بوصعب حيث تطرق في كلمته الى الشأن الوطني فاعتبر ان انتخاب رئيس للجمهورية اصبح امرا ضروريا وطارئا في ظل ما تشهده المنطقة من حولنا وانه مفتاح الحل للخروج من الازمة السياسية متوقفا عند الحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس سعد الحريري في هذا المجال ومتوجها اليه بالقول :

الشراكة الحقيقية كلنا نؤمن بها، تيار المستقبل بدأ وما زال بفكر الانفتاح والتواصل مع الاخرين والقبول بالشريك الاخر بالوطن ونحنا مقتنعون ان هذا هو الخلاص. اليوم هناك جهود تحصل حتى نخرج من هذه الازمة السياسية الواقعين فها ولكن مفتاح الحل يكون بالاقتناع بالشراكة الحقيقية والتعاون والتواصل فيما بيننا وبين الافرقاء الاخرين ، يجب ان نعرف انه في لبنان ليس ممكن لفريق ان يلغي فريقا اخر، الكل سيبقى والكل سيتفاهم مع بعضه البعض ، عندما نقتنع كلنا سويا ان كل فريق يأخذ حقه وكل ممثل حقيقي وفق الميثاقية التي تحدث عنها الدستور اللبناني عندما نقتنع ان كل فرد يأخذ حقه وكل مجموعة تأخذ حقها تنتهي الازمة بلبنان ..

واضاف: ونحن اليوم على ابواب استحقاقات كبيرة انتخاب رئيس للجمهورية اصبح امرا ضروريا وطارئا خاصة في ظل ما يحصل حولنا في المنطقة . ولا يخفى عنكم الرئيس سعد الحريري ابن صيدا نوجه له تحية ونقول له المهمة التي تقوم بها اليوم كلنا نعرف انها ليست سهلة ولكننا منذ اول يوم نقول نحن شركاء معك نحن نريدك شريكا حقيقيا كما انت تريدنا شركاء حقيقيين ، اذا وضعنا يدنا بيد بعضنا البعض مع كل الافرقاء اللبنانيين من دون ان نستثني احدا، ربما سيصدر اصوات واعتراضات ولكن ليس دائما الاعتراضات بمحلها نحن حقيقيون بشراكتنا وبمد يدنا للاخرين، نريد ان نقف الى جانبك لنخلص لبنان من هذه الازمة التي يمر بها وهذا الامر لا يحصل اذا كان هناك اي شك انه ممكن ان نمرر استحقاقات من دون ان يكون قناعة وشراكة وتواصل واعطاء كل صاحب حق حقه ..

وتابع : لقد وصلنا الى مرحلة حساسة والرئيس بري تحدث عن مجموعة من الامور التي تشكل مخرجا وحلا للازمة التي نحن فيها، البعض يسميها سلة والبعض يسميها اسماء اخرى مهما تنوعت الاسماء لنكون واضحين يجب ان يحصل تفاهم بين الافرقاء وعلى الاولويات ممكن ان تترتب انما مفتاح الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وثقة تبنى بين الجميع لنضع ايدينا يايدي بعضنا البعض وننطلق نحو لبنان الذي نطمح اليه .

وفيما يتعقل بمطالب المعلمين قال "بالنسبة للمتعاقدين في التعليم الثانوي الموضوع على السكة الصحيحة ولكن التعليم الاساسي بحاجة لأن نهتم به بنفس الطريقة . اما التعليم المهني والتقني فكأنه منسي وهذا موضوع خطير جدا وعدد المتعاقدين بالتعليم المهني والتقني مخيف يجب ان نهتم بالاساتذة واكثر من ذلك هناك حقوق ودين على الدولة تجاه الاساتذة في لبنان وانا لم اشعر نفسي بعيد عن لجنة التربية النيابية وبالاخص السيدة بهية عندما كنا نطالب بحقوق الاساتذة بسلسلة الرتب والرواتب" ، لافتا الى انه السنة القادمة سيكون تحرك بهذا الاتجاه. ثم قدم قبرصلي درعا لكل من الوزير بوصعب والحريري، وجرى تقديم دروع التفوق للأوائل والشهادات المتخرجين . وسبق ذلك ازاحة الستارة عن اللوحة التذكارية لاتفاقية الشراكة مع اتحاد المقعدين اللبنانيين .



جولة

وكان الوزير بوصعب وصل بعيد الرابعة عصرا الى مدينة صيدا وتوجه مباشرة الى مجدليون حيث التقى النائب الحريري وعرض معها شؤونا تربوية وعامة . ومن هناك توجه برفقتها الى المدرسة النموذجية العمانية الرسمية وجالا على اقسامها بحضور رئيسة دائرة التربية في الجنوب سمية حنينة ومدير المدرسة حذيفة الملاح واستشاري المشروع المهندس عبد الواحد شهاب مطلعين على احتياجاتها على صعيد التجهيز والكادر البشري لتامين انطلاقة طبيعية لعامها الدراسي الاول .













































برعاية رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب احتفل معهد صيدا الفني بتخريج طلابه للعام الدراسي 2015-2016 وبإعلان الشراكة بين المعهد واتحاد المقعدين اللبنانيين . وحضر الحفل الذي اقيم في باحة المهنية رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس وعضو المكتب السياسي في تيار المستقبل المهندس يوسف النقيب ومنسق التيار في صيدا امين الحريري ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف وعدد من اعضاء المجلس البلدي لمدينة صيدا وفاعليات رسمية وتربوية واقتصادية واجتماعية واهالي الخريجين.قبرصلي واللقيسبعد ترحيب من عريف الحفل رئيس الدروس النظرية في المعهد وائل غصن، بداية تحدث مدير المعهد ادهم قبرصلي عارضا لنسبة النجاح في المعهد التي تخطت هذا العام الـ96 بالمئة معلنا عن الشراكة بين المعهد واتحاد المقعدين اللبنانيين لدمج الطلاب ذوي الاعاقة كخطوة رائدة في عملية دمج هذه العناصر الكفوءة والطموحة في بناء المجتمع . وبدورها نوهت اللقيس بالشراكة مع المعهد من اجل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم فرصتهم في التعليم ..مشددة على اهمية العمل من اجل تنمية حقيقية وتأسيس وطن للجميع . وقالت: ندافع عن التعليم المهني عامة لانه طريقنا لنكافح الفقر وتحقيق التنمية ولنحرر هذا القطاع من المنطق النمطي وانا اثق بوجود الوزير والسيدة بهية وبوجود المناضلين المصرين على تنمية دامجة للكل ..الحريريوبعد كلمة باسم الطلاب الخريجين القاها الطالب المتفوق محمد وليد العلي الاول على كل المراحل والاختصاصات المهنية في لبنان ،تحدثت النائب الحريري فاعلنت بداية عن تخصيصها منحة جامعية للطالب المتفوق محمد العلي في الجامعة اللبنانية الأميركية. واعتبرت الحريري في كلمتها أنّ" الظّروف الدقيقة والإستثنائية والمقلقة التي يعيشها وطننا الحبيب لبنان تفرض علينا أن نحدّد تحدّياتنا وأن نواجهها.. وأن نتوزّع المسؤولية من أجل الحفاظ على إنجازاتنا الوطنية ومسيرتنا الصّعبة في بناء السّلم الأهلي.. وإعادة إنتظام الحياة الوطنية.. في إطار الدولة العادلة والقادرة على احتضان جميع إبنائها.. دون تمييز أو إهمال أو حرمان من أي شكلٍ كان .. " وقالت:" علينا أن نعترف بأنّ ما من أحدٍ قادر على النّهوض بوطننا إلا بوحدتنا وتكافلنا.. وتحديد مسؤولياتنا.. والنّهوض بوطننا على أسّس علمية واضحة.. نستطيع من خلالها وضع إستراتيجيّتنا العلمية والدقيقة.. التي تقوم على مواءمة الإمكانيات مع الأهداف الحقيقية.. التي تلبّي طموح أجيالنا الصّاعدة.. وتستوعب طاقاتهم" ، معتبرة ان "النّهوض الوطني لا يتحقّق إلاّ بتكافل كلّ الطّاقات الحيّة وتكاملها وتطوير مهاراتها .. وعلى وجه الخصوص البنية العملانية لمجتمعنا الوطني والتي لا يمكن تحقيقها إلاّ من خلال تكافل الإرادات والإمكانيات بين القطاع الخاص وسوق العمل وأهل التقنية والخبرة ووزارة التربية والتّعليم لتجعل من المعاهد الفنية قضية وطنية أساسية..بوصعبوتحدث الوزير بوصعب حيث تطرق في كلمته الى الشأن الوطني فاعتبر ان انتخاب رئيس للجمهورية اصبح امرا ضروريا وطارئا في ظل ما تشهده المنطقة من حولنا وانه مفتاح الحل للخروج من الازمة السياسية متوقفا عند الحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس سعد الحريري في هذا المجال ومتوجها اليه بالقول :الشراكة الحقيقية كلنا نؤمن بها، تيار المستقبل بدأ وما زال بفكر الانفتاح والتواصل مع الاخرين والقبول بالشريك الاخر بالوطن ونحنا مقتنعون ان هذا هو الخلاص. اليوم هناك جهود تحصل حتى نخرج من هذه الازمة السياسية الواقعين فها ولكن مفتاح الحل يكون بالاقتناع بالشراكة الحقيقية والتعاون والتواصل فيما بيننا وبين الافرقاء الاخرين ، يجب ان نعرف انه في لبنان ليس ممكن لفريق ان يلغي فريقا اخر، الكل سيبقى والكل سيتفاهم مع بعضه البعض ، عندما نقتنع كلنا سويا ان كل فريق يأخذ حقه وكل ممثل حقيقي وفق الميثاقية التي تحدث عنها الدستور اللبناني عندما نقتنع ان كل فرد يأخذ حقه وكل مجموعة تأخذ حقها تنتهي الازمة بلبنان ..واضاف: ونحن اليوم على ابواب استحقاقات كبيرة انتخاب رئيس للجمهورية اصبح امرا ضروريا وطارئا خاصة في ظل ما يحصل حولنا في المنطقة . ولا يخفى عنكم الرئيس سعد الحريري ابن صيدا نوجه له تحية ونقول له المهمة التي تقوم بها اليوم كلنا نعرف انها ليست سهلة ولكننا منذ اول يوم نقول نحن شركاء معك نحن نريدك شريكا حقيقيا كما انت تريدنا شركاء حقيقيين ، اذا وضعنا يدنا بيد بعضنا البعض مع كل الافرقاء اللبنانيين من دون ان نستثني احدا، ربما سيصدر اصوات واعتراضات ولكن ليس دائما الاعتراضات بمحلها نحن حقيقيون بشراكتنا وبمد يدنا للاخرين، نريد ان نقف الى جانبك لنخلص لبنان من هذه الازمة التي يمر بها وهذا الامر لا يحصل اذا كان هناك اي شك انه ممكن ان نمرر استحقاقات من دون ان يكون قناعة وشراكة وتواصل واعطاء كل صاحب حق حقه ..وتابع : لقد وصلنا الى مرحلة حساسة والرئيس بري تحدث عن مجموعة من الامور التي تشكل مخرجا وحلا للازمة التي نحن فيها، البعض يسميها سلة والبعض يسميها اسماء اخرى مهما تنوعت الاسماء لنكون واضحين يجب ان يحصل تفاهم بين الافرقاء وعلى الاولويات ممكن ان تترتب انما مفتاح الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وثقة تبنى بين الجميع لنضع ايدينا يايدي بعضنا البعض وننطلق نحو لبنان الذي نطمح اليه .وفيما يتعقل بمطالب المعلمين قال "بالنسبة للمتعاقدين في التعليم الثانوي الموضوع على السكة الصحيحة ولكن التعليم الاساسي بحاجة لأن نهتم به بنفس الطريقة . اما التعليم المهني والتقني فكأنه منسي وهذا موضوع خطير جدا وعدد المتعاقدين بالتعليم المهني والتقني مخيف يجب ان نهتم بالاساتذة واكثر من ذلك هناك حقوق ودين على الدولة تجاه الاساتذة في لبنان وانا لم اشعر نفسي بعيد عن لجنة التربية النيابية وبالاخص السيدة بهية عندما كنا نطالب بحقوق الاساتذة بسلسلة الرتب والرواتب" ، لافتا الى انه السنة القادمة سيكون تحرك بهذا الاتجاه. ثم قدم قبرصلي درعا لكل من الوزير بوصعب والحريري، وجرى تقديم دروع التفوق للأوائل والشهادات المتخرجين . وسبق ذلك ازاحة الستارة عن اللوحة التذكارية لاتفاقية الشراكة مع اتحاد المقعدين اللبنانيين .جولةوكان الوزير بوصعب وصل بعيد الرابعة عصرا الى مدينة صيدا وتوجه مباشرة الى مجدليون حيث التقى النائب الحريري وعرض معها شؤونا تربوية وعامة . ومن هناك توجه برفقتها الى المدرسة النموذجية العمانية الرسمية وجالا على اقسامها بحضور رئيسة دائرة التربية في الجنوب سمية حنينة ومدير المدرسة حذيفة الملاح واستشاري المشروع المهندس عبد الواحد شهاب مطلعين على احتياجاتها على صعيد التجهيز والكادر البشري لتامين انطلاقة طبيعية لعامها الدراسي الاول . صيدا أون لاين Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي