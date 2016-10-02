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بالصور.... احتراق محل "Nai" في شارع حسام الدين الحريري في صيدا وانقاذ صاحبته أرسل الخبر



وعلى الفور حضر الى المكان فوج اطفاء بلدية صيدا والدفاع المدني وعملوا على اخماد الحريق ومنع تمدده الى المحلات المجاورة فيما حضر فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد والصليب الاحمر اللبناني والجمعية الطبية الاسلامية حيث تم نقل انقاذ صاحبة المحل وتدعى "امينة ابو زهرة" ونقلها الى مستشفى النقيب في الهلالية للمعالجة.



وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث حيث اشارت المعلومات الاولية ان سبب الحريق هو احتكاك كهربائي.

































شب حريق مفاجىء في محل "Nai" لبيع الالبسة في شارع حسام الدين الحريري في صيدا حيث التهمت النيران محتويات المحل واصيبت صاحبة المحل بحالة اغماء اثناء وجودها في الطابق الثاني من المحل نتيجة الدخان المتصاعد من الحريق.وعلى الفور حضر الى المكان فوج اطفاء بلدية صيدا والدفاع المدني وعملوا على اخماد الحريق ومنع تمدده الى المحلات المجاورة فيما حضر فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد والصليب الاحمر اللبناني والجمعية الطبية الاسلامية حيث تم نقل انقاذ صاحبة المحل وتدعى "امينة ابو زهرة" ونقلها الى مستشفى النقيب في الهلالية للمعالجة.وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث حيث اشارت المعلومات الاولية ان سبب الحريق هو احتكاك كهربائي. صيدا أون لاين Saida Online