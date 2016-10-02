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بالصور.... اخماد حريق محلات في المدينة الصناعية في الغازية أرسل الخبر



وعلى الفور حضر الى المكان فوج اطفاء بلدية صيدا وعمل على اخماد الحريق ومنع تمدده الى المحلات المجاورة.

وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة اسباب الحريق.







شب حريق مفاجىء بعد منتصف الليل داخل ثلاث محلات لدهان الموبيليا في المدينة الصناعة الثانية في الغازية بالقرب من مستشفى الراعي حيث التهمت النيران محتويات المحلات بالكامل.وعلى الفور حضر الى المكان فوج اطفاء بلدية صيدا وعمل على اخماد الحريق ومنع تمدده الى المحلات المجاورة.وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة اسباب الحريق. صيدا أون لاين