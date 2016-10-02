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القوى الإسلامية تلتقي تحالف القوى الفلسطينية في منطقة صيدا لبحث الأوضاع العامة أرسل الخبر



وقد جرى الاتفاق على تفعيل دور القيادة السياسية الفلسطينية في منطقة صيدا وأخذ دورها في متابعة القضايا السياسية في مخيمي عين الحلوة والمية ومية والمحافظة على استتباب الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية، خصوصاً مخيم عين الحلوة، لما له من رمزية، باعتباره عاصمة الثبات والشتات الفلسطيني.

إدانة مشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المشارك له وكذلك مشاركة الوفود العربية الرسمية في جنازة رئيس الكيان الصهيوني السابق شمعون بيريز، معتبرين تلك المشاركة طعنة لمسيرة الكفاح الطويلة لشعبنا الفلسطيني، وكذلك لدماء الشهداء وذويهم وتوجيه التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في داخل فلسطين، لصمودهم وإصرارهم على مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب بكافة أشكال المقاومة ومقارعته بكافة الميادين، في رد واضح منهم على رفض خيار المفاوضات والتنازلات المستمرة.









عقد ممثلو القوى الإسلامية وتحالف القوى الفلسطينية في منطقة صيدا لقاء في مقر الحركة الإسلامية المجاهدة بمخيم عين الحلوة لبحث الأوضاع العامة في مخيمات صيدا.وقد جرى الاتفاق على تفعيل دور القيادة السياسية الفلسطينية في منطقة صيدا وأخذ دورها في متابعة القضايا السياسية في مخيمي عين الحلوة والمية ومية والمحافظة على استتباب الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية، خصوصاً مخيم عين الحلوة، لما له من رمزية، باعتباره عاصمة الثبات والشتات الفلسطيني.إدانة مشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المشارك له وكذلك مشاركة الوفود العربية الرسمية في جنازة رئيس الكيان الصهيوني السابق شمعون بيريز، معتبرين تلك المشاركة طعنة لمسيرة الكفاح الطويلة لشعبنا الفلسطيني، وكذلك لدماء الشهداء وذويهم وتوجيه التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في داخل فلسطين، لصمودهم وإصرارهم على مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب بكافة أشكال المقاومة ومقارعته بكافة الميادين، في رد واضح منهم على رفض خيار المفاوضات والتنازلات المستمرة. صيدا أون لاين Saida Online