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تفاحة يومياً تُبعد عنكم 5 أنواع من السرطان أرسل الخبر



وقد استعرض العلماء أكثر من 40 دراسة أجرت في جامعة بيروجيا الإيطالية، فتبين أنّ هذه الفاكهة تقلّل خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 50 في المئة.

ولاحظ العلماء أنّ محبي التفاح انخفضت لديهم معدلات الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 25 في المئة وانخفاض نسبة الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 5 في المئة. لذا أكثروا من تناول التفاح!



نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة تقريراً جديداً أعلنت فيه أنّ تناول تفاحة يومياً يساهم في خفض مخاطر الإصابة بـ 5 أنواع من السرطان. وتبيّن للعلماء أنّ فوائد تناول هذه الفاكهة تكمن في الوقاية من سرطان الأمعاء، الرئة، الجهاز الهضمي، الفمّ والثدي.وقد استعرض العلماء أكثر من 40 دراسة أجرت في جامعة بيروجيا الإيطالية، فتبين أنّ هذه الفاكهة تقلّل خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 50 في المئة.ولاحظ العلماء أنّ محبي التفاح انخفضت لديهم معدلات الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 25 في المئة وانخفاض نسبة الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 5 في المئة. لذا أكثروا من تناول التفاح! ديلي ميل Saida Online