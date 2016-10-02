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صوّر نفسه وهو يغتصب طفلة 120 مرة أرسل الخبر



الرجل البالغ من العمر 36 عاما ويدعى لي كورلي، استخدم هاتفه والآيباد لالتقاط صور وفيدوهات لاغتصابه طفلة ومحاولته التقرب من ضحايا آخرين.

وتم اعتقاله بعد العثور على مواد إباحية تتضمن أطفالا على هاتفه المحمول.

وحاول المتهم نكر التهم الموجهة إليه إلى أن واجهته المجكمة بالدلائل والصور حيث اعترف أخيرا باعتدائه على الأطفال.

وقالت كارلا غويمر، إحدى المحققات في هذه القضية، إن هذا الرجل من أخطر المعتدين الذين واجهتم خلال عملها في القطاع لمدة تفوق 14 عاما.



قامت محكمة بريطانيا بالحكم بالسجن 16 عاما على رجل بريطاني صور نفسه وهو يغتصب طفلة عمرها أقل من 13 عاما حسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.الرجل البالغ من العمر 36 عاما ويدعى لي كورلي، استخدم هاتفه والآيباد لالتقاط صور وفيدوهات لاغتصابه طفلة ومحاولته التقرب من ضحايا آخرين.وتم اعتقاله بعد العثور على مواد إباحية تتضمن أطفالا على هاتفه المحمول.وحاول المتهم نكر التهم الموجهة إليه إلى أن واجهته المجكمة بالدلائل والصور حيث اعترف أخيرا باعتدائه على الأطفال.وقالت كارلا غويمر، إحدى المحققات في هذه القضية، إن هذا الرجل من أخطر المعتدين الذين واجهتم خلال عملها في القطاع لمدة تفوق 14 عاما. وكالات Saida Online