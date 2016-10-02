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بالصورة... رولا يموت تتحدى الجميع بصورة فاضحة "من داخل السجن" أرسل الخبر



وتعرّضت رولا لعدد كبير من الإنتقادات بسبب هذه الصورة التي وصفها الكثيرون بأنها تخدش الحياء .

نشرت عارضة الأزياء رولا يموت عبر صفحتها الخاصّة على تطبيق "إنستغرام"، صورة جديدة لها بدت فيها بإطلالة فاضحة كشفت فيها عن مؤخرتها. وأرفقت رولا الصورة بتعليق ساخر كتبت فيه : "جلسة تصوير في السجن"! في إشارة منها إلى بعض المعلومات الصحافية التي تحدّثت عن دخولها السجن .وتعرّضت رولا لعدد كبير من الإنتقادات بسبب هذه الصورة التي وصفها الكثيرون بأنها تخدش الحياء .