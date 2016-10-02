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السعودي رعى فعاليات سباق سباحة في صيدا للتوعية من مخاطر الإدمان على المخدرات أرسل الخبر



وشارك فعاليات المهرجان إلى جانب السعودي، رئيسة المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان عضو المجلس البلدي السيدة عرب رعد كلش، رئيس جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا عضو المجلس البلدي الأستاذ كامل كزبر، ممثلة مجموعة اليمن غروب السيدة مريم اليمن، رئيسة مرفأ صيدا السيدة ميريام سليمان، رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة الأستاذ محمد عويدات، مديرة مكتب الرئيس فؤاد السنيورة السيدة نادين الترياقي، منسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو، منسق عام الشبكة المدرسية في صيدا والجوار الأستاذ نبيل بواب، رجل الأعمال السيد وسيم حجازي، أعضاء المجلس البلدي : محمد القبرصلي والدكتور حازم بديع والأستاذ مطاع مجذوب والمهندس مصطفى حجازي والمهندس محمد البابا، ومديرة العلاقات في شركة NTCC السيدة نسرين غزاوي وفعاليات .

كما شاركت في فعاليات المهرجان الرياضي قطاعات مختلفة من فرق الطوارىء في بلدية صيدا ممثلة بالسيد أحمد قاسم، والدفاع المدني ممثلا بالسيد مصطفى إسكندراني، وشرطة بلدية صيدا بإمرة المؤهل اول بلال الصيدا، وفوج إطفاء صيدا والمتطوعين في صيدا القديمة وجمع كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية والأندية الرياضية والهيئات الكشفية( المسلم ولبنان المستقبل) والصحية وهيئات الإسعاف، وطلاب من الشبكة المدرسية ( مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري) ، والأندية المشاركة في سباق السباحة : نادي فور بي – الجيش اللبناني – قوى الأمن الداخلي - بلدية حارة صيدا – نادي الحرية صيدا – نادي شباب البلد – نادي أي سويم النبطية – نادي جونية هوليدي بيتش – جمعية أصدقاء الزيرة – نادي فينيقيا صور – مؤسسة اليمن غروب – مؤسسة العقاد – فريق الإنقاذ البحري في بلدية صيدا .

كما شاركت جمعيات مختلفة بأجنحة عرضت فيها مواد وكتيبات ومنتجات تساهم في التوعية من مخاطر الإدمان ومن هذه الجمعيات: جمعية المواساة – جمعية الرحمة – جمعية التنمية للإنسان والبيئة – جمعية شباب شرحبيل – جمعية نبع – الهيئة الإسلامية للرعاية – مؤسسة معروف سعد – جمعية الحق في اللعب – جمعية بلسمة – جمعية الشفاء – فاميلي كلينك – الصليب الأحمر اللبناني – جمعية أصدقاء الزيرة وشاطىء صيدا – نقابة الغواصين – كشافة لبنان المستقبل.



سباق السباحة

بداية النشيد الوطني اللبناني عزفته الفرقة الموسيقية في الكشاف المسلم، فإطلاق إشارة بدء سباقات السباحة المختلفة من الزيرة إلى شاطىء القملة من خلال عرض تزلج مائي منفرد قدمه رمزي محمد العوجي حاملا العلم اللبناني ، فترحيب من عريف الإحتفال الإعلامي صبحي قبلاوي .

ثم بدأت عروض المهرجان والتي تضمنت رقصة فلكور من مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري- عرض لفريق البطل الصيداوي الدولي محمد الغربي MMA/THIA BOXING - عرض كاراتيه من نادي شباب صيدا بإشراف البطل مازن الأشقر - وتحية لرئيس النادي الحاج يوسف ارقدان، عرض فروسية قدمه الفارس علي الجردلي على فرسه محبوب.



توزيع الكؤوس

وفي ختام السباق وزع السعودي والسيدة عرب رعد كلش والسيد محمد عويدات والسيد وسام حجازي والسيدة مريم اليمن والسيدة نسرين غزاوي والأستاذ عدنان بلولي (مشرف ومنسق السباق) الكؤوس وعلى الفائزين بالمراتب الأولى والميداليات على المشاركين والمشاركات .

وفيما يلي النتائج :

سباق 200 م ( ذكور وإناث )

الأولى : لانا حجازي – الثاني: آدم دقماق – الثالث: ندى السبع

15 مشترك ومشتركة تم منحهم ميداليات تكريمية وجميعهم من نادي فور بي ومشترك واحد من مؤسسة العقاد



سباق 400 م (ذكور)

الأول - أحمد صفية - الثاني : ماجد حجازي – الثالث آدم سرور (جميعهم من نادي فور بي – صيدا)



سباق 400 م( إناث)

الأولى: ليانا قدورة (نادي فور بي ) – الثانية : سيلين حوماني( نادي أي سويم النبطية) – الثالثة: تانا ناصر ( نادي فور بي)



سباق 400 متر ذكور دون 18 عاما :

الاول : آدم فقيه (أي سويم النبطية) – الثاني: ديفيد فاندهود والثالث سيدرل سابا (من نادي ليزا هوليداي بيتش – جونية)



سباق 400 متر دون 18 سنة إناث

الأولى: يارا غدار والثانية : هند الجبيلي والثالثة : أية كحول وجميعهن من نادي فور بي صيدا



سباق 850 متر(من الزيرة للقملة) قدامي فوق 60 عاما

وليد مغربي ومحمد البابا ( من رواد شاطىء صيدا) – وحسن سليم وحسين عيد ( بلدية حارة صيدا)



سباق 850 متر من الزيرة للقمة دون 18 سنة ( ذكور)

الأول : محمود جمعة والثاني : إيهاب شيباني والثالث : خليل عمر حمزة ( جميعهم من نادي فور بي صيدا)



سباق 850 متر(من الزيرة للقملة) – من 18 سنة – 25 سنة (ذكور)

الأول: محمد عجمي (الجيش اللبناني) – الثاني: علي عز الدين( الجيش اللبناني) – الثالث: علي السعدي



سباق 850 متر (من الزيرة للقملة) 26 عاما وما فوق ( ذكور)

الأول: الياس كترة ( الجيش اللبناني) – الثاني: لويس داغر ( الجيش اللبناني – الثالث: كريستيان



تكريم وتقديم دروع

كما جرى تكريم وتقديم دروع إلى رئيس بلدية صيدا الاستاذ محمد السعودي ، و بطلة السباحة الطفلة لانا مصطفى حجازي، ورجل الأعمال الأستاذ وسام حجازي، ورئيس نادي الحرية صيدا السيد محمد العسيلي.



كما جرى تكريم حكام السباق وهم : محمد البابا وهاني علامة ووائل قصب ومتطوعي جمعية نبع ومشرف ومنسق السباق الأستاذ عدنان البلولي.







































رعى رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي المهرجان الرياضي الذي يقام للسنة الثالثة على التوالي على شاطىء القملة في صيدا بعنوان "نسبح بلا إدمان إلى شاطىء الأمان" والمخصص للتوعية من مخاطر المخدرات وهو من تنظيم المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان برعاية بلدية صيدا وبالشراكة مع جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا وبدعم من مجموعة اليمن غروب وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية ، وبمشاركة وجمعيات أهلية ورياضية وكشفية وصحية مختلفة وتربوية مختلفة.وشارك فعاليات المهرجان إلى جانب السعودي، رئيسة المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان عضو المجلس البلدي السيدة عرب رعد كلش، رئيس جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا عضو المجلس البلدي الأستاذ كامل كزبر، ممثلة مجموعة اليمن غروب السيدة مريم اليمن، رئيسة مرفأ صيدا السيدة ميريام سليمان، رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة الأستاذ محمد عويدات، مديرة مكتب الرئيس فؤاد السنيورة السيدة نادين الترياقي، منسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو، منسق عام الشبكة المدرسية في صيدا والجوار الأستاذ نبيل بواب، رجل الأعمال السيد وسيم حجازي، أعضاء المجلس البلدي : محمد القبرصلي والدكتور حازم بديع والأستاذ مطاع مجذوب والمهندس مصطفى حجازي والمهندس محمد البابا، ومديرة العلاقات في شركة NTCC السيدة نسرين غزاوي وفعاليات .كما شاركت في فعاليات المهرجان الرياضي قطاعات مختلفة من فرق الطوارىء في بلدية صيدا ممثلة بالسيد أحمد قاسم، والدفاع المدني ممثلا بالسيد مصطفى إسكندراني، وشرطة بلدية صيدا بإمرة المؤهل اول بلال الصيدا، وفوج إطفاء صيدا والمتطوعين في صيدا القديمة وجمع كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية والأندية الرياضية والهيئات الكشفية( المسلم ولبنان المستقبل) والصحية وهيئات الإسعاف، وطلاب من الشبكة المدرسية ( مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري) ، والأندية المشاركة في سباق السباحة : نادي فور بي – الجيش اللبناني – قوى الأمن الداخلي - بلدية حارة صيدا – نادي الحرية صيدا – نادي شباب البلد – نادي أي سويم النبطية – نادي جونية هوليدي بيتش – جمعية أصدقاء الزيرة – نادي فينيقيا صور – مؤسسة اليمن غروب – مؤسسة العقاد – فريق الإنقاذ البحري في بلدية صيدا .كما شاركت جمعيات مختلفة بأجنحة عرضت فيها مواد وكتيبات ومنتجات تساهم في التوعية من مخاطر الإدمان ومن هذه الجمعيات: جمعية المواساة – جمعية الرحمة – جمعية التنمية للإنسان والبيئة – جمعية شباب شرحبيل – جمعية نبع – الهيئة الإسلامية للرعاية – مؤسسة معروف سعد – جمعية الحق في اللعب – جمعية بلسمة – جمعية الشفاء – فاميلي كلينك – الصليب الأحمر اللبناني – جمعية أصدقاء الزيرة وشاطىء صيدا – نقابة الغواصين – كشافة لبنان المستقبل.سباق السباحةبداية النشيد الوطني اللبناني عزفته الفرقة الموسيقية في الكشاف المسلم، فإطلاق إشارة بدء سباقات السباحة المختلفة من الزيرة إلى شاطىء القملة من خلال عرض تزلج مائي منفرد قدمه رمزي محمد العوجي حاملا العلم اللبناني ، فترحيب من عريف الإحتفال الإعلامي صبحي قبلاوي .ثم بدأت عروض المهرجان والتي تضمنت رقصة فلكور من مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري- عرض لفريق البطل الصيداوي الدولي محمد الغربي MMA/THIA BOXING - عرض كاراتيه من نادي شباب صيدا بإشراف البطل مازن الأشقر - وتحية لرئيس النادي الحاج يوسف ارقدان، عرض فروسية قدمه الفارس علي الجردلي على فرسه محبوب.توزيع الكؤوسوفي ختام السباق وزع السعودي والسيدة عرب رعد كلش والسيد محمد عويدات والسيد وسام حجازي والسيدة مريم اليمن والسيدة نسرين غزاوي والأستاذ عدنان بلولي (مشرف ومنسق السباق) الكؤوس وعلى الفائزين بالمراتب الأولى والميداليات على المشاركين والمشاركات .وفيما يلي النتائج :سباق 200 م ( ذكور وإناث )الأولى : لانا حجازي – الثاني: آدم دقماق – الثالث: ندى السبع15 مشترك ومشتركة تم منحهم ميداليات تكريمية وجميعهم من نادي فور بي ومشترك واحد من مؤسسة العقادسباق 400 م (ذكور)الأول - أحمد صفية - الثاني : ماجد حجازي – الثالث آدم سرور (جميعهم من نادي فور بي – صيدا)سباق 400 م( إناث)الأولى: ليانا قدورة (نادي فور بي ) – الثانية : سيلين حوماني( نادي أي سويم النبطية) – الثالثة: تانا ناصر ( نادي فور بي)سباق 400 متر ذكور دون 18 عاما :الاول : آدم فقيه (أي سويم النبطية) – الثاني: ديفيد فاندهود والثالث سيدرل سابا (من نادي ليزا هوليداي بيتش – جونية)سباق 400 متر دون 18 سنة إناثالأولى: يارا غدار والثانية : هند الجبيلي والثالثة : أية كحول وجميعهن من نادي فور بي صيداسباق 850 متر(من الزيرة للقملة) قدامي فوق 60 عاماوليد مغربي ومحمد البابا ( من رواد شاطىء صيدا) – وحسن سليم وحسين عيد ( بلدية حارة صيدا)سباق 850 متر من الزيرة للقمة دون 18 سنة ( ذكور)الأول : محمود جمعة والثاني : إيهاب شيباني والثالث : خليل عمر حمزة ( جميعهم من نادي فور بي صيدا)سباق 850 متر(من الزيرة للقملة) – من 18 سنة – 25 سنة (ذكور)الأول: محمد عجمي (الجيش اللبناني) – الثاني: علي عز الدين( الجيش اللبناني) – الثالث: علي السعديسباق 850 متر (من الزيرة للقملة) 26 عاما وما فوق ( ذكور)الأول: الياس كترة ( الجيش اللبناني) – الثاني: لويس داغر ( الجيش اللبناني – الثالث: كريستيانتكريم وتقديم دروعكما جرى تكريم وتقديم دروع إلى رئيس بلدية صيدا الاستاذ محمد السعودي ، و بطلة السباحة الطفلة لانا مصطفى حجازي، ورجل الأعمال الأستاذ وسام حجازي، ورئيس نادي الحرية صيدا السيد محمد العسيلي.كما جرى تكريم حكام السباق وهم : محمد البابا وهاني علامة ووائل قصب ومتطوعي جمعية نبع ومشرف ومنسق السباق الأستاذ عدنان البلولي. صيدا أون لاين Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي