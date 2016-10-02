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بالصور ... اختتام حملة التلقيح في مدينة صيدا القديمة أرسل الخبر



الحملة التي شملت صيدا القديمة والتي استهدفت حوالي 1000 منزل استفاد منها 223 طفلاً من عمر الشهرين لغاية الخمس سنوات قاموا بإكمال اللقاحات الروتينية.

















اختتمت حملة التلقيح التي أطلقتها وزارة الصحة العامة اللبنانية بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي، وفوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية والكاريتاس بالتعاون مع جمعيات صحية أخرى في مدينة صيدا القديمة.الحملة التي شملت صيدا القديمة والتي استهدفت حوالي 1000 منزل استفاد منها 223 طفلاً من عمر الشهرين لغاية الخمس سنوات قاموا بإكمال اللقاحات الروتينية. صيدا أون لاين