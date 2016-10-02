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ماذا يحصل بين الدكتور عبد الرحمن البزري والعماد ميشال عون؟ أرسل الخبر



وزير التربية توجه مباشرة الى مجدليون حيث التقى النائب بهية الحريري لبعض الوقت وعرض معها شؤونا تربوية وعامة. ومن هناك توجه برفقتها الى المدرسة النموذجية العمانية الرسمية حيث جالا على اقسامها مطلعين على احتياجاتها لتأمين انطلاقة طبيعية لعامها الدراسي الاول، قبل ان يشارك الوزير بوصعب في حفل تخرج طلاب معهد صيدا الفني برعاية الحريري حيث القى كلمة بالمناسبة لم تخلو من الرسائل السياسية، ولم يكن الدكتور عبد الرحمن البزري حاضرا ولا اي ممثل عنه.



مصادر صيداوية مطلعة اكدت لموقع صيدا اون لاين ان هناك عتب من قبل الدكتور عبد الرحمن البزري على اداء التيار الوطني الحر ووزرائه على اكثر من صعيد، حيث دخل الوزير بو صعب الى عاصمة الجنوب من بوابة مجدليون موجها التحية في كلمته المكتوبة لرجالات صيدا الكبار من الشهيد معروف سعد وصولا الى الشهيد رفيق الحريري دون ذكر باقي رجالات المدينة بالاسم وابرزهم الدكتور نزيه البزري.



ومما زاد عتب البزري على الوزير بو صعب في كلمته هو الشق السياسي منها، حيث وجه التحية لابن صيدا الرئيس سعد الحريري قائلا له "نحن شركاء معك...نحن نريدك شريكا حقيقيا كما انت تريدنا شركاء حقيقيين..."



واضافت المصادر لموقع صيدا اون لاين ان البزري غير راضٍ عن أداء من يعتبرهم حلفاء في السياسة ومنهم العماد عون ووزرائه في الحكومة الذين يتجاهلون فعاليات مدينة صيدا ومن بينهم البزري نفسه.



وتساءلت المصادر هل سيقوم البزري برفع السقف واصدار بيان ضد العماد ميشال عون او سيدخل اصدقاء مشتركين على خط الصلحة وتعود المياه الى مجاريها؟!



وقد جاء في بيان البزري:" هنأ الدكتور عبد الرحمن البزري متخرجي معهد صيدا الفني متمنياً لهم النجاح في مهنتهم وفي حياتهم، معتبراً أن ما سمعناه بالأمس من مواقف سياسية في حفل تخرج مهني تدل على أزمة أصحاب هذه المواقف لأنهم مسؤولون عن ما وصلت إليه البلاد، وعن إغلاق فرص العمل في وجه الأجيال الجديدة ودفعها للهجرة والمعاناة في الخارج. وأضاف البزري كُنّا نأمل أن يأتي وزير التربية ليُبشر المتخرجين بالآلية التي ستتبعها حكومته لإيجاد فرص عمل لهؤلاء الذين تعلموا مهنياً وتحضروا لمواجهة الحياة فإذ بنا نسمع منه خطة طريق لتسوية بين قوى مذهبية طائفية أدت خلافاتها وتقاطعاتها وتحالفاتها الى خراب البلاد، والى الأزمة التي نعيش ونُعاني منها. وختم البزري داعياً لإعطاء المنابر حقها لأن لكل مقام مقال والمقام كان تربوياً مهنياً بامتياز، إلاّ أن البعض حاول الاستفادة منه سياسياً متناسياً واجباته الوظيفية ودوره المسؤول."



ومما جاء في كلمة الوزير الياس بو صعب :"مساء الخير من صيدا من عاصمة الجنوب المقاوم عاصمة الجنوب الذي لقن العدو الاسرائيلي اهم درس في تاريخنا المعاصر ، وصيدا بالذات لها دور اساسي كونها صيدا تجمع حبنا للوطن وتنوعنا وثقافتنا ، صيدا برجالاتها الكبار وبتاريخها ، من الشهيد معروف سعد وصولا الى الشهيد رفيق الحريري ، صيدا علمتنا كيف نكون وطنيين وليس مذهبيين ولا طائفيين ، صيدا علمتنا كيف نحب بعضنا واليوم بالذات تشهد صيدا ثورة تربوية وطنية ليس لها مثيل نأمل ان تمتد على كل محافظات واقضية لبنان لأن هذه الثورة صارت بسبب معالي الوزيرة الصديقة رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري التي عندما تسلمت الوزارة منذ اول يوم اعتبرت انه اذا كان هناك شخص تربويا يمكن ان استشيره واحكي معه لأنني مقتنع بكل فكرة تحكيها وقمتنع انها لا تشتغل الا تربية ، تضع السياسة جانبا وتشتغل تربية من كل قلبها . الأشخاص من اقرب المقربين لها اذا لم يكون خرج مواقع تربوية لا تطالب بهم والأشخاص ولو لم تعرفهم اذا مكانهم هو الذي يعمل فرق بالتربية تكون اول المطالبين بهم . هذا ما يجعل صيدا تحتفل اليوم بهذا العرص الوطني بوجودك وبرعايتك يا سيدة بهية .



وفي السياسة قال الوزير بو صعب:" ان الشراكة الحقيقية كلنا نؤمن بها ، تيار المستقبل بدأ وما زال بفكر الانفتاح والتواصل مع الاخرين والقبول بالشريك الاخر في الوطن، ونحنا مقتنعون ان هذا هو الخلاص، واليوم هناك جهود تحصل حتى نخرج من هذه الازمة السياسية الواقعين بها ، ولكن مفتاح الحل يكون بالاقتناع بالشراكة الحقيقية والتعاون والتواصل فيما بيننا وبين الافرقاء الاخرين ، يجب ان نعرف انه في لبنان ليس ممكن لفريق ان يلغي فريقا اخر، الكل يجب ان يبقى موجودا والكل سيتفاهم مع بعضه البعض. عندما نقتنع كلنا سويا ان كل فريق يأخذ حقه وكل ممثل حقيقي وفق الميثاقية التي تحدث عنها الدستور اللبناني عندما نقتنع ان كل فرد يأخذ حقه وكل مجموعة تأخذ حقها تنتهي الازمة في لبنان ..

ونحن اليوم على ابواب استحقاقات كبيرة، انتخاب رئيس للجمهورية اصبح امرا ضروريا وطارئا خاصة في ظل ما يحصل حولنا في المنطقة، وهذا الانتخاب لا يخفى عنكم ، الرئيس سعد الحريري ابن صيدا نوجه له تحية ونقول له : المهمة التي تقوم بها اليوم كلنا نعرف انها ليست سهلة ولكننا منذ اول يوم نقول نحن شركاء معك نحن نريدك شريكا حقيقيا كما انت تريدنا شركاء حقيقيين .اذا وضعنا يدنا بايدي بعضنا البعض مع كل الافرقاء الحقيقيين من دون ان نستثني احدا، قد يصدر اصوات واعتراضات ولكن ليس دائما الاعتراضات بمحلها، نحن حقيقيون بشراكتنا وبمد يدنا للاخرين نريد ان نقف الى جانبك لنخلص لبنان من هذه الازمة التي يمر بها .وهذا الامر لا يحصل اذا كان هناك اي شك انه يمكن ان نمرر استحقاقات من دون ان يكون هناك قناعة وشراكة وتواصل واعطاء كل صاحب حق حقه .." لم تمر زيارة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الى مدينة صيدا بالامس على خير اقله عند الدكتور عبد الرحمن البزري الذي اصدر مكتبه الاعلامي بياناً اعتبر ان استعمال البعض منبراً تربوياً للتسويق لتسوية مذهبية طائفية أمر غير مقبول ويدل على سوء استخدام موقع المسؤولية.وزير التربية توجه مباشرة الى مجدليون حيث التقى النائب بهية الحريري لبعض الوقت وعرض معها شؤونا تربوية وعامة. ومن هناك توجه برفقتها الى المدرسة النموذجية العمانية الرسمية حيث جالا على اقسامها مطلعين على احتياجاتها لتأمين انطلاقة طبيعية لعامها الدراسي الاول، قبل ان يشارك الوزير بوصعب في حفل تخرج طلاب معهد صيدا الفني برعاية الحريري حيث القى كلمة بالمناسبة لم تخلو من الرسائل السياسية، ولم يكن الدكتور عبد الرحمن البزري حاضرا ولا اي ممثل عنه.مصادر صيداوية مطلعة اكدت لموقع صيدا اون لاين ان هناك عتب من قبل الدكتور عبد الرحمن البزري على اداء التيار الوطني الحر ووزرائه على اكثر من صعيد، حيث دخل الوزير بو صعب الى عاصمة الجنوب من بوابة مجدليون موجها التحية في كلمته المكتوبة لرجالات صيدا الكبار من الشهيد معروف سعد وصولا الى الشهيد رفيق الحريري دون ذكر باقي رجالات المدينة بالاسم وابرزهم الدكتور نزيه البزري.ومما زاد عتب البزري على الوزير بو صعب في كلمته هو الشق السياسي منها، حيث وجه التحية لابن صيدا الرئيس سعد الحريري قائلا له "نحن شركاء معك...نحن نريدك شريكا حقيقيا كما انت تريدنا شركاء حقيقيين..."واضافت المصادر لموقع صيدا اون لاين ان البزري غير راضٍ عن أداء من يعتبرهم حلفاء في السياسة ومنهم العماد عون ووزرائه في الحكومة الذين يتجاهلون فعاليات مدينة صيدا ومن بينهم البزري نفسه.وتساءلت المصادر هل سيقوم البزري برفع السقف واصدار بيان ضد العماد ميشال عون او سيدخل اصدقاء مشتركين على خط الصلحة وتعود المياه الى مجاريها؟!وقد جاء في بيان البزري:" هنأ الدكتور عبد الرحمن البزري متخرجي معهد صيدا الفني متمنياً لهم النجاح في مهنتهم وفي حياتهم، معتبراً أن ما سمعناه بالأمس من مواقف سياسية في حفل تخرج مهني تدل على أزمة أصحاب هذه المواقف لأنهم مسؤولون عن ما وصلت إليه البلاد، وعن إغلاق فرص العمل في وجه الأجيال الجديدة ودفعها للهجرة والمعاناة في الخارج. وأضاف البزري كُنّا نأمل أن يأتي وزير التربية ليُبشر المتخرجين بالآلية التي ستتبعها حكومته لإيجاد فرص عمل لهؤلاء الذين تعلموا مهنياً وتحضروا لمواجهة الحياة فإذ بنا نسمع منه خطة طريق لتسوية بين قوى مذهبية طائفية أدت خلافاتها وتقاطعاتها وتحالفاتها الى خراب البلاد، والى الأزمة التي نعيش ونُعاني منها. وختم البزري داعياً لإعطاء المنابر حقها لأن لكل مقام مقال والمقام كان تربوياً مهنياً بامتياز، إلاّ أن البعض حاول الاستفادة منه سياسياً متناسياً واجباته الوظيفية ودوره المسؤول."ومما جاء في كلمة الوزير الياس بو صعب :"مساء الخير من صيدا من عاصمة الجنوب المقاوم عاصمة الجنوب الذي لقن العدو الاسرائيلي اهم درس في تاريخنا المعاصر ، وصيدا بالذات لها دور اساسي كونها صيدا تجمع حبنا للوطن وتنوعنا وثقافتنا ، صيدا برجالاتها الكبار وبتاريخها ، من الشهيد معروف سعد وصولا الى الشهيد رفيق الحريري ، صيدا علمتنا كيف نكون وطنيين وليس مذهبيين ولا طائفيين ، صيدا علمتنا كيف نحب بعضنا واليوم بالذات تشهد صيدا ثورة تربوية وطنية ليس لها مثيل نأمل ان تمتد على كل محافظات واقضية لبنان لأن هذه الثورة صارت بسبب معالي الوزيرة الصديقة رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري التي عندما تسلمت الوزارة منذ اول يوم اعتبرت انه اذا كان هناك شخص تربويا يمكن ان استشيره واحكي معه لأنني مقتنع بكل فكرة تحكيها وقمتنع انها لا تشتغل الا تربية ، تضع السياسة جانبا وتشتغل تربية من كل قلبها . الأشخاص من اقرب المقربين لها اذا لم يكون خرج مواقع تربوية لا تطالب بهم والأشخاص ولو لم تعرفهم اذا مكانهم هو الذي يعمل فرق بالتربية تكون اول المطالبين بهم . هذا ما يجعل صيدا تحتفل اليوم بهذا العرص الوطني بوجودك وبرعايتك يا سيدة بهية .وفي السياسة قال الوزير بو صعب:" ان الشراكة الحقيقية كلنا نؤمن بها ، تيار المستقبل بدأ وما زال بفكر الانفتاح والتواصل مع الاخرين والقبول بالشريك الاخر في الوطن، ونحنا مقتنعون ان هذا هو الخلاص، واليوم هناك جهود تحصل حتى نخرج من هذه الازمة السياسية الواقعين بها ، ولكن مفتاح الحل يكون بالاقتناع بالشراكة الحقيقية والتعاون والتواصل فيما بيننا وبين الافرقاء الاخرين ، يجب ان نعرف انه في لبنان ليس ممكن لفريق ان يلغي فريقا اخر، الكل يجب ان يبقى موجودا والكل سيتفاهم مع بعضه البعض. عندما نقتنع كلنا سويا ان كل فريق يأخذ حقه وكل ممثل حقيقي وفق الميثاقية التي تحدث عنها الدستور اللبناني عندما نقتنع ان كل فرد يأخذ حقه وكل مجموعة تأخذ حقها تنتهي الازمة في لبنان ..ونحن اليوم على ابواب استحقاقات كبيرة، انتخاب رئيس للجمهورية اصبح امرا ضروريا وطارئا خاصة في ظل ما يحصل حولنا في المنطقة، وهذا الانتخاب لا يخفى عنكم ، الرئيس سعد الحريري ابن صيدا نوجه له تحية ونقول له : المهمة التي تقوم بها اليوم كلنا نعرف انها ليست سهلة ولكننا منذ اول يوم نقول نحن شركاء معك نحن نريدك شريكا حقيقيا كما انت تريدنا شركاء حقيقيين .اذا وضعنا يدنا بايدي بعضنا البعض مع كل الافرقاء الحقيقيين من دون ان نستثني احدا، قد يصدر اصوات واعتراضات ولكن ليس دائما الاعتراضات بمحلها، نحن حقيقيون بشراكتنا وبمد يدنا للاخرين نريد ان نقف الى جانبك لنخلص لبنان من هذه الازمة التي يمر بها .وهذا الامر لا يحصل اذا كان هناك اي شك انه يمكن ان نمرر استحقاقات من دون ان يكون هناك قناعة وشراكة وتواصل واعطاء كل صاحب حق حقه .." خاص صيدا اون لاين Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي