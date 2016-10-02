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الجماعة الاسلامية وحركة حماس تكرمان حجاج بيت الله الحرام في حفل الهجرة النبوية في صيدا أرسل الخبر



تحدث باسم الحجاج الحاج وليد كيلاني الذي شكر الجماعة الإسلامية وحركة حماس لإقامتهما حفلا لتكريم حجاج بيت الله الحرام.

ثم كانت كلمة الشيخ علي اليوسف مسؤول رابطة علماء فلسطين في منطقة صيدا، حيث بارك لجميع المسلمين بحلول السنة الهجرية، ودعا لحجاج بيت الله الحرام بقبول حجهم، مؤكدا بأن الصلاة في المسجد الأقصى المبارك باتت قريبة، وأن يوم التحرير قاب قوسين أو أدنى، وأن الحج والعبادات طريق الانتصار والتمكين، والهجرة النبوية الشريفة تمثل بداية الانتصار.

ثم كانت كلمة فضيلة الشيخ مصطفى الحريري مسؤول الجماعة الإسلامية في صيدا والجنوب، الذي أكد بدوره على عودة الشعب الفلسطيني الذي هجر قسرا من بلاده إلى فلسطين الحبيبة، وأن البغي والطغيان وسفك الدماء الحاصل في العالم العربي خصوصا لن يزيد المؤمنين إلا ثباتا ويقينا بالنصر.. ثم بارك لحجاج بيت الله الحرام.

الفقرة الأخيرة كانت تكريم الحجاج وتوزيع شهادات تقدير عربون محبة ووفاء، قدمها الشيخ الداعية محمد الشيخ عمار والشيخ علي اليوسف والشيخ مصطفى الحريري والشيخ حسين قاسم.

هذا وأحيا الحفل فرقة أمجاد للفن والتراث بأناشيد رائعة من وحي المناسبتين، ثم شكر عريف الحفل فضيلة الشيخ حسين الحسن الحضور.







أقامت الجماعة الإسلامية وحركة المقاومة الإسلامية حماس احتفالا بمناسبة رأس السنة الهجرية، كرمت خلاله ثلة من حجاج بيت الله الحرام، في مسجد الحسين في صيدا.تحدث باسم الحجاج الحاج وليد كيلاني الذي شكر الجماعة الإسلامية وحركة حماس لإقامتهما حفلا لتكريم حجاج بيت الله الحرام.ثم كانت كلمة الشيخ علي اليوسف مسؤول رابطة علماء فلسطين في منطقة صيدا، حيث بارك لجميع المسلمين بحلول السنة الهجرية، ودعا لحجاج بيت الله الحرام بقبول حجهم، مؤكدا بأن الصلاة في المسجد الأقصى المبارك باتت قريبة، وأن يوم التحرير قاب قوسين أو أدنى، وأن الحج والعبادات طريق الانتصار والتمكين، والهجرة النبوية الشريفة تمثل بداية الانتصار.ثم كانت كلمة فضيلة الشيخ مصطفى الحريري مسؤول الجماعة الإسلامية في صيدا والجنوب، الذي أكد بدوره على عودة الشعب الفلسطيني الذي هجر قسرا من بلاده إلى فلسطين الحبيبة، وأن البغي والطغيان وسفك الدماء الحاصل في العالم العربي خصوصا لن يزيد المؤمنين إلا ثباتا ويقينا بالنصر.. ثم بارك لحجاج بيت الله الحرام.الفقرة الأخيرة كانت تكريم الحجاج وتوزيع شهادات تقدير عربون محبة ووفاء، قدمها الشيخ الداعية محمد الشيخ عمار والشيخ علي اليوسف والشيخ مصطفى الحريري والشيخ حسين قاسم.هذا وأحيا الحفل فرقة أمجاد للفن والتراث بأناشيد رائعة من وحي المناسبتين، ثم شكر عريف الحفل فضيلة الشيخ حسين الحسن الحضور. صيدا أون لاين Saida Online