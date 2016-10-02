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زوج مصري اكتشف حلاً سحرياً للمشاكل الدائمة مع زوجته: " جبت بنزين وولعت فيها " !!! أرسل الخبر



وقال المتهم فى التحقيقات التى باشرها إسلام منيب وكيل نيابة العياط، عن قتله لزوجته بإشعال النيران بها، حيث إن كثرة الخلافات الزوجية بينهما أدت إلى حدوث مشادة كلامية مما دفعه لحمل جركن بنزين وسكبه على الضحية وإشعال النيران بجسدها، وأضاف المتهم فى التحقيقات: أنه عقب ذلك توجه إلى المستشفى بجثتها وقال إنها هى التى أشعلت النيران فى جسدها وإنه حاول إنقاذها إلا أنها فارقت الحياة فور دخولها المستشفى، فقررت النيابة حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث عن الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.



وأسفرت مناظرة النيابة عن إصابة المجنى عليها بحروق بأنحاء متفرقة من الجسد بنسبة 50% أدت لوفاتها، فوجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وأمرت النيابة باستدعاء أشقاء المجنى عليها لسماع أقوالهم حيث إنهم من قاموا بنقلها إلى المستشفى واتهموا زوجها بقتلها فقام الزوج بتسليم نفسه لمركز الشرطة.



تلقى اللواء هشام العراقى، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطاراً من المستشفى باستقباله سيدة فى العقد الثالث من العمر مصابة بحروق شديدة فى أنحاء جسدها، وتوفيت متأثرة بجراحها، فأمر بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم.



وكشفت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مصطفى عصام مساعد مدير الأمن لقطاع جنوب الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية، أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث قام بإلقاء مادة حارقة عليها وأشعل النار فيها وتركها جثة هامدة فى المستشفى وفر هارباً. وأضافت التحريات برئاسة العميد إيهاب شلبى مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن المجنى عليها وزوجها دائما التشاجر، وحدثت عدة خلافات بينهما، تركت على أثرها المجنى عليها منزل الزوجية أكثر من مرة، وتدخل الأقارب للصلح بينهما، إلا أنه فى المرة الأخيرة حدث خلاف محتدم بينهما، وتعدى المتهم عليها بالضرب وأحضر جركن بنزين وألقاه على زوجته وأشعل النار فيها. «ماكانش قصدى أموّتها.. هى السبب.. فضلت تتخانق معايا.. لحد ما رحت جبت جركن بنزين وولعت فيها.. علشان أرتاح من خناقاتها».. بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل زوجته حرقاً فى العياط في مصر بسبب خلافات أسرية كلامه، أثناء التحقيق معه أمام نيابة العياط، الذى أجراه إسلام منيب وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.وقال المتهم فى التحقيقات التى باشرها إسلام منيب وكيل نيابة العياط، عن قتله لزوجته بإشعال النيران بها، حيث إن كثرة الخلافات الزوجية بينهما أدت إلى حدوث مشادة كلامية مما دفعه لحمل جركن بنزين وسكبه على الضحية وإشعال النيران بجسدها، وأضاف المتهم فى التحقيقات: أنه عقب ذلك توجه إلى المستشفى بجثتها وقال إنها هى التى أشعلت النيران فى جسدها وإنه حاول إنقاذها إلا أنها فارقت الحياة فور دخولها المستشفى، فقررت النيابة حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث عن الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.وأسفرت مناظرة النيابة عن إصابة المجنى عليها بحروق بأنحاء متفرقة من الجسد بنسبة 50% أدت لوفاتها، فوجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.وأمرت النيابة باستدعاء أشقاء المجنى عليها لسماع أقوالهم حيث إنهم من قاموا بنقلها إلى المستشفى واتهموا زوجها بقتلها فقام الزوج بتسليم نفسه لمركز الشرطة.تلقى اللواء هشام العراقى، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطاراً من المستشفى باستقباله سيدة فى العقد الثالث من العمر مصابة بحروق شديدة فى أنحاء جسدها، وتوفيت متأثرة بجراحها، فأمر بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم.وكشفت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مصطفى عصام مساعد مدير الأمن لقطاع جنوب الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية، أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث قام بإلقاء مادة حارقة عليها وأشعل النار فيها وتركها جثة هامدة فى المستشفى وفر هارباً. وأضافت التحريات برئاسة العميد إيهاب شلبى مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن المجنى عليها وزوجها دائما التشاجر، وحدثت عدة خلافات بينهما، تركت على أثرها المجنى عليها منزل الزوجية أكثر من مرة، وتدخل الأقارب للصلح بينهما، إلا أنه فى المرة الأخيرة حدث خلاف محتدم بينهما، وتعدى المتهم عليها بالضرب وأحضر جركن بنزين وألقاه على زوجته وأشعل النار فيها. وكالات مصرية Saida Online