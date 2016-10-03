الصفحة الرئيسية / منوعات / اعتداء مسلّح على كيم في باريس.. وزوجها يُغادر المسرح كالمجنون!

اعتداء مسلّح على كيم في باريس.. وزوجها يُغادر المسرح كالمجنون! أرسل الخبر



وخلال الاعتداء، كان زوج كيم كايني وست، يحيي حفلاً في نيويورك، وبينما هو على المسرح تلقى الخبر من مساعديه، فأوقف الغناء بسرعة، وقال للجمهور: "أعتذر لا أستطيع أن أكمل معكم لدي حالة عائلية طارئة".

وغادر كايني المسرح متجهًا إلى طائرته الخاصة متوجهًا إلى باريس ليقف إلى جانب زوجته.

يُشار إلى أن قسم التحقيقات في باريس يحاول التكتم قدر الإمكان على مجريات تحقيقاته، والسلطات هناك أيضًا تعاني من حالة ذهول خصوصًا وأن المعتدين دخلوا إلى الفندق وهم يرتدون ثياباً للشرطة الفرنسية. في سابقة من نوعها، تعرّضت النجمة الأميركية كيم كارديشيان لاعتداء مسلح في الفندق الذي تقيم فيه في باريس، حيث كانت في غرفتها في الفندق "Hotel Costes"، بعدما عادت من أحد عروض "أسبوع عرض الأزياء في باريس" (Paris Fashion Week) فدخل إليها مسلحون ملثمون ولم تذكر CNN أي معلومات إضافية حول ما إذا كان المسلحون تمكنوا من سرقتها أو أن الأمن تمكن منهم، لكن المحطة أكدت أن كيم بخير جسديًا لكنها في وضع عصبي ونفسي سيء حيث تعيش حالة من الذهول والرعب.وخلال الاعتداء، كان زوج كيم كايني وست، يحيي حفلاً في نيويورك، وبينما هو على المسرح تلقى الخبر من مساعديه، فأوقف الغناء بسرعة، وقال للجمهور: "أعتذر لا أستطيع أن أكمل معكم لدي حالة عائلية طارئة".وغادر كايني المسرح متجهًا إلى طائرته الخاصة متوجهًا إلى باريس ليقف إلى جانب زوجته.يُشار إلى أن قسم التحقيقات في باريس يحاول التكتم قدر الإمكان على مجريات تحقيقاته، والسلطات هناك أيضًا تعاني من حالة ذهول خصوصًا وأن المعتدين دخلوا إلى الفندق وهم يرتدون ثياباً للشرطة الفرنسية. وكالات Saida Online