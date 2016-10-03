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بالصور... احتراق غرفة كهرباء لمستودع في المدينة الصناعية في صيدا أرسل الخبر



اشارة الى انها المرة الثانية في غضون اسابيع قليلة التي تحترق فيها غرفة الكهرباء في نفس المستودع، وسط مطالبة ان تقوم شركة الكهرباء بمعاينة المكان واتخاذ التدابير اللازمة .















شب حريق في غرفة كهرباء لمستودع في المدينة الصناعية في صيدا حيث تمكن فوج اطفاء بلدية صيدا من اخماد الحريق قبل وصوله الى محتويات المستودع.اشارة الى انها المرة الثانية في غضون اسابيع قليلة التي تحترق فيها غرفة الكهرباء في نفس المستودع، وسط مطالبة ان تقوم شركة الكهرباء بمعاينة المكان واتخاذ التدابير اللازمة . صيدا أون لاين